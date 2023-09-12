小CK｜CHARLES＆KEITH聯乘Henn Kim 女神韓韶禧詮釋黑白叛逆魅力

【CHARLES＆KEITH/小CK】來自新加坡時尚品牌CHARLES＆KEITH（小CK）一直人氣高企，以價格親民、設計多元化見稱，而自年中宣布人氣女神韓韶禧作為全球品牌代言人後，討論度就一直高企不下！近日更釋出藝術與創意融合的聯乘新品，希望藉此鼓勵每位女生都可以勇敢表達內心的感受與真實的情感。



隨著不少品牌推出秋冬新品，而CHARLES & KEITH亦推出與韓國現代藝術家Henn Kim的聯乘新品，是次新品的靈感來自想每位女生都可以勇敢表達內心的感受與真實的情感，Henn Kim將黑白風格融合超現實主義風格，綴以標誌性的心臟設計，帶出穿上無所不在的心 (Heart Is Every Wear)的主題。宣傳照上可見韓韶禧詮釋，完美展示出這款新品的黑白叛逆魅力，做最真摯的自己。

CHARLES & KEITH x Henn Kim 聯乘系列：1. Illustrated Heart Scrunchie 心臟抓皺髮圈 HK$150

購買方法：CHARLES & KEITH官網

作為每個女生都需要的髮圈，這款可愛又實用的髮圈並不簡單。帶點荷葉邊的設計，加上小心臟的烘托，黑色皮革上亦有暗花圖案，可謂精緻度滿分。另外，韓韶禧及一眾模特兒親身詮釋出髮圈的另一可能性，作為手飾亦同樣好看。

CHARLES & KEITH x Henn Kim 聯乘系列：1. Illustrated Heart Scrunchie 心臟抓皺髮圈 HK$150（CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH x Henn Kim 聯乘系列：2. Illustrated Heart Cosmo Blanket 心臟宇宙毯子 HK$669

購買方法：CHARLES & KEITH官網

既可以捲起作為行李包般的外形，又可以保溫的毯子，不論作為裝飾、打卡單品或是真正使用都可以。毯子上的印花正是今次聯乘系列的宣傳標誌：宇宙行星環繞著一顆巨大心臟，再綴以品牌名稱。這個印花除了呼應藝術家Henn Kim筆下經常出現的宇宙觀想圖，更象徵著浩瀚宇宙與人類之間的神秘連結。

CHARLES & KEITH x Henn Kim 聯乘系列：2. Illustrated Heart Cosmo Blanket 心臟宇宙毯子 HK$669（CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH x Henn Kim 聯乘系列：3. Illustrated Heart Charm Ruched Hobo Bag 心臟抽繩包 HK$699

購買方法：CHARLES & KEITH官網

腋下包（Hobo Bag）作為近年大熱單品，而這次聯乘系列中這款Hobo Bag更是人氣之最，韓韶禧詮釋的宣傳照就引起極大討論度，餃子雲朵般的外形吸晴，難怪早幾天一上架就被搶購一空！如此高人氣的原因不單因為藝術時尚與可愛集一身的抓皺材質外觀，更因為它以方便的抽繩開合及實用收納度，令人不禁愛上它！

CHARLES & KEITH x Henn Kim 聯乘系列：3. Illustrated Heart Charm Ruched Hobo Bag 心臟抽繩包 HK$699（CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH x Henn Kim 聯乘系列：4. Illustrated Heart Charm Ankle Boots 心臟鉚釘厚底靴 HK$999

購買方法：CHARLES & KEITH官網

這款結合以厚底靴與瑪莉珍鞋（Mary Jane）的厚底靴，在帥氣型格中注入了些可愛少女情懷， 全黑配色加上皮帶、銀扣設計，鞋履後方亦有金屬心臟鉚釘，像是星期三（Addams Wednesday）的反差魅力。另外高身厚底靴上加入露膚度，能夠在襪子搭配、細節上更添變化，展現出獨一無二的個性。