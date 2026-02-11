瑜伽運動品牌推薦｜10大高性價比：lululemon Alo Yoga女星愛穿

【瑜伽品牌推薦】瑜伽運動成了近年愛歡迎的運動之一，只要有一張瑜伽墊就能隨時隨地運動，又能修身使身體線條更好看，是不少女生首選的居家運動之一。提到瑜伽就不得不提瑜伽服，換上舒適的瑜珈服，不僅能為我們運動時提供更好保護，更是大家運動時打卡必備服裝，這次《01女生》記者就為大家推介9個高性價比的瑜伽服品牌，都是集功能與時尚於一身的，在選擇時不妨考慮一下！



瑜伽運動品牌推介1. lululemon Align™ Align™ 高腰緊身褲 24" HK$880

購買方法：lululemon官網

lululemon是來自加拿大的知名瑜伽品牌，也是不少人入門首選！其中Align是lululemon最受歡迎的系列之一，瑜伽褲採用如奶油般順滑柔軟的面料，仿若無物的感受讓大家可專注在練習中，免受外來干擾。面料更加入具備四面彈力的纖維，提供輕度支撐的同時亦提高服飾的彈力及延展度，於運動時仍能貼合身體線條，完美包覆每吋肌膚，隨意伸展而不受限制。今年（2024年）夏季系列服裝以樸實的中性大地色為主調，包括Oasis Blue、Graphite Grey、Espresso和Bone四款配色，易於配搭不同時尚單品來營造各種穿著風格。

瑜伽運動品牌推介2. adidas HYPERGLAM 低強度支撐內衣 HK$251（原價HK$359）

購買方法：Adidas官網

adidas的瑜伽運動服裝，是不少女星運動時愛穿的品牌。其中HYPERGLAM 低強度支撐內衣，更是倪晨曦親身試穿後推薦，這款瑜伽服很適伽瑜伽強度較低的人士。瑜伽服採用彈性物料，提供緊身承托，助你達到健身目標，闊圓領設計、順滑交叉搭帶和縷空細節，可展現完美鎖骨，在達到健身目標同時也能拍下一張張好看的運動打卡照。

瑜伽品牌推介3. NIKESKIMS

NIKE與SKIM去年宣布合作推出聯乘品牌「NIKESKIMS」，以重塑健身與運動服飾作目標，針對全球的女性運動服飾市場，融合Nike的運動科技與SKIMS對身形包容的設計理念，呼應品牌成立宗旨—多元和身體自主。今年更由NIKE 全球品牌代言人LISA，率先演繹了Nike與SKIMS 2026春季聯名系列，包括多套運動服飾、鞋款與配件，每一套都Balletcore的優雅美學風格，讓人更有動力做運動。

瑜伽品牌推介3. NIKESKIMS（IG@nikewomen）

瑜伽運動品牌推介4. Alo Yoga 背心上衣＋運動褲

Alo Yoga一直深受不少女星們喜歡，其中BLACKPINK Jisoo和Jennie都曾多次穿著該品牌服飾，今年年初更成為代言人！品牌服飾大多是簡約且剪裁獨特的設計，透過不同細節更突顯女性身形曲線，讓大家更能展現自信美。像是Jisoo曾穿著的這款背心上衣，是採用柔軟布料以短款上衣作設計，款式百搭好看，下身搭配上運動褲時，就是休閑時的運動風穿搭；而換上高腰緊身瑜伽褲時就是運動裝，都是可以直接出門的穿搭。

Jisoo成Alo Yoga品牌代言人（Alo Yoga）

瑜伽品牌推介5. Northern Cote

美國西雅圖的高端運動服飾品牌 Northern Cote，所推出的運動服飾致力讓服裝完美展現穿著者身體的動態美感，讓喜歡藉由瑜伽、普拉提及健身等運動，追求健康體態與心靈的女生。其中以Glimmer Seamless Cropped Pullover 短版上衣與Nook High Waist Seamless Legging高腰緊身褲，備受穿著者喜愛。此系列以普拉提與瑜伽為靈感，透過精妙的網眼分佈與薄層織法堆疊，在必備的包覆感與透氣感取得平衡。線條簡潔流暢，能自然修飾身形。服裝能隨著每個瑜伽體位或日常動作自由延展，確保動作毫無阻滯，線條始終優雅。

瑜伽品牌推介5. Northern Cote（品牌提供）

瑜伽運動品牌推介6. Descente WOMEN'S DOLPHIN SKIN VEST 女士運動背心

Descente是來自日本的運動服裝品牌，曾為不少國家運動隊提供隊服，品質讓人信賴。其中瑜伽服也是讓人一試愛上的產品之一，這款運動背心，採用輕盈柔軟的面料，具有極好的彈力及極好的伸縮性，不但不會刺激皮膚還能牢固地支撐胸部肌肉，很適合健身運動。此外運動背心長度略長，包裹身體的設計，穿著舒適且有修身的效果，是不少女生愛穿的款式。

瑜伽品牌推介. Descente WOMEN'S DOLPHIN SKIN VEST 女士運動背心

瑜伽運動品牌推介7. Her own words 可持續環保無縫針織 REHERBAFOAM™ & REEXTRASKIN™運動胸圍 HK$398

Her own words是香港原創內衣品牌，以精心打造高品質又卓越的產品，備受女生們喜愛。其中REHERBAFOAM™ & REEXTRASKIN™前拉鏈運動胸圍，採用REherbafoam™棉杯代替普通棉杯，25%取材自可再生的植物油，生產過程中減少二氧化碳排放，減輕地球的負擔。更以環保尼龍紗針織成運動胸圍，高彈舒適物料，進行帶氧訓練時提供足夠的承托力。加上獨特的前拉鏈設計，很適合運動時打卡，更是方便運動大量流汗後穿脫。

瑜伽運動品牌推介. Her own words 可持續環保無縫針織 REHERBAFOAM™ & REEXTRASKIN™運動胸圍 HK$398（Her own words）

瑜伽運動品牌推介8. Sweaty Betty Power Bootcut Gym Trousers

Sweaty Betty有著英國最強瑜伽服之稱，備受英國女性喜歡，於香港亦是頗有名氣！原因是品牌瑜伽服的設計很能突顯女性身體線條，採用高性能布料以及時常融入不同印花圖案，無論是實用性還是時尚程度，都很吸引女生們入手！

瑜伽運動品牌推介7. Sweaty Betty Power Bootcut Gym Trousers（Sweaty Betty官網）

瑜伽運動品牌推介9. HOKA

HOKA是來自法國的運動品牌，以推出適合各種運動的鞋型及鞋款而大受歡迎，但他們的運動服飾同樣相當出色。像是Novafly緊身褲，是採用經典款型採用超柔軟針織面料製成，配有一個可放置手機的口袋，可放置個人重要財物，以及背面還有一個直通式口袋，可方便快速拿取物品，非常適合運動時穿著。

瑜伽運動品牌推介10. On

來自瑞士的高端運動品牌 On，藉著品牌的專業科技、瑞士工藝、獨特外型等特色，將運動產品融入日常生活之中。其中Active Bra 繫帶運動內衣，採用輕量襯墊覆蓋，穿著體驗輕鬆舒適，很適合做瑜伽、普拉提和舉重訓練等中低強度運動。