Hermès根本不保值？愛馬仕達人怒批配貨潛規則　1事情終「脫坑」

Hermès配貨｜眾所皆知「入坑」Hermès，就猶如著魔般，不惜花費大量金錢配貨，只求成功入手心頭好。但是，台灣一名Hermès收藏家於個人YouTube頻道怒批「Hermès食水深」，以及跟大眾分享六年來入坑、著魔，最後出坑的過程，就一齊來看看究竟發生了什麼事，令她最終「出坑」啦！



Youtube上有一個頻道名Hi我是主播郭惠妮是一名Hermès收藏家，她成為Hermès粉絲6年左右，由最初對Hermès的世界一竅不通，直到如今對Hermès鑑定、Hermès代購、Hermès配貨都瞭若指掌，過程都荊棘滿途。片中她分享了親身經歷故事，在配貨過程漸漸感到心累，亦深知「錢不是大風刮來」，所以最後選擇不配貨出坑。

「入坑」全因老公一句話？往後踏上「著魔」之路

頻道主表示，當時由於懷上雙胞胎，所以特別想要一樣東西去紀念懷孕過程。跟丈夫約定好產後去買，直到生產當下疼痛萬分，丈夫為了分散她的注意力，就說了「快想想，要什麼顏色的手袋」。正因這句說話，丈夫兌現承諾送了她一個Hermès手袋，從此她就正式入坑。

Youtube上有一個頻道名Hi我是主播郭惠妮是一名Hermès收藏家，她成為Hermès粉絲6年左右 。(youtube@Hi我是主播郭惠妮 截圖)

昔日「去到邊買到邊」不惜漏夜排隊買袋

「入坑」後，幾乎去到那裡買到那裡，每一間專門店都不放過。她憶述過去到日本旅行，一下飛機就坐的士前往日本全東京的專門店，她更以「像店長一樣巡店」來形容，一入店都要看櫃上有什麼現貨。講到最瘋狂的經歷，莫過於她曾漏夜在東京Hermès 銀座分店排隊，前一天晚上9點排到隔天11點，足足排了約13-14小時。

過去「去到邊買到邊」不惜漏夜排隊買袋 (youtube@Hi我是主播郭惠妮 截圖)

一件不快經歷萌生「出坑」念頭

一件事令她的心開始動搖，萌生「出坑」的念頭。過去她到澳洲旅行，同樣必到Hermès專門店購物，唯當時臨近聖誕節前夕沒有任何手袋，只有鴕鳥皮的Constance手袋。為求奪取這款手袋，頻道主在店內選配不同的貨品，但怎樣都達不到SA所要求的配貨額。她直言當時的配貨額已經遠超手袋本身的價格1.5倍，最終她感到相當氣憤，跟SA直接說「我不買了」就離開。

一件不快經歷萌生「出坑」念頭 (youtube@Hi我是主播郭惠妮 截圖)

一件不快經歷萌生「出坑」念頭 (youtube@Hi我是主播郭惠妮 截圖)

怎料隔日另一位SA告知她「有幾個另外的袋款可選擇」當下她就知道，專櫃不是沒有手袋，而是不想給而已。經歷這次事件後，她漸漸看清配貨，配貨額「食水心」，且配貨額跟手袋的原本價格不成正比，過程猶如撒錢比賽般。

一件不快經歷萌生「出坑」念頭 (youtube@Hi我是主播郭惠妮 截圖)

「出坑」把不常用手袋買掉 發現根本不保值

直到有天她突然清醒了，發現入手的手袋都不常用，且平日都難以使用，加上Hermès的規則越改越讓她感到心累。她曾試過把不常用的手袋拿去二手估價把它買掉，發現二手價的價格都不到原本價格的一半，直言「保值只是一個假議題」。她開始正視自己當初買手袋的原因，是否買了Hermès就會提升個人品味呢？

「出坑」把不常用手袋買掉 發現根本不保值 (youtube@Hi我是主播郭惠妮 截圖)

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