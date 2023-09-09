Hermès｜愛馬仕拖鞋舒適度排行榜Top 4　老粉：配貨天花板是這款

說到Hermès愛馬仕，首先想到的一定是Birkin、Kelly、Constance這些熱門手袋，不過動則幾十萬的價錢，並不是所有人都能負擔得起。



事實上愛馬仕除了賣包，配件類單品也是非常不錯的入手選擇，其中像是涼鞋、穆勒鞋等，許多提著愛馬仕包的貴婦們也都很愛穿，而且價錢相對來說便宜不少，以下盤點網友測評「愛馬仕拖鞋好穿度」排行榜TOP4！

愛馬仕拖鞋好穿度排行榜Top 4！【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 4：Oran Sandal

愛馬仕最經典的鞋款之一絕對少不了這雙Oran涼鞋，經典的「H」字樣鞋面，鏤空設計能適度拉長身形比例，實際穿過的朋友也建議大家入手時，可以拿大一號的款式，除了舒適度相對較高外，腳也會顯得更加細長，Oran涼鞋帶有微微的鞋跟，因此上腳後也有顯高的效果，目前官網售價為HKD 5,700。

TOP 3：Extra Sandal

對比Oran涼鞋走淑女風路線，Extra豬鼻子涼鞋相對來說粗曠很多，屬於較為中性帥氣的款式，網友實際上腳後，同樣建議大家拿大一號，雖然鞋型是寬鬆版型，但由於花紋設計處材質偏硬，因此大一號穿起來比較不會磨腳，目前官網有黑金拼色、仙人掌綠以及濟浦爾粉三色，售價為HKD 6,400。

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TOP 2：Giulia Sandal

23春夏新款Giulia涼鞋，小牛皮材質加上經典鍍鈀Kelly鞋釦，可以說是今年最難買的款式之一，優雅中又帶有隨性感，相對其他同樣帶有Kelly釦的鞋款來說，Giulia涼鞋搭配的空間更大，跟著愛馬仕哲學「凡是帶Kelly釦必入」，今年夏天入手這雙準沒錯，網友穿後也紛紛大讚「兩天也沒磨腳」，此系列一共出了六色，其中白棕拼色搭配Kelly銀釦最顯高級感，目前官網售價為HKD 9,000。

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TOP 1：Oz mule

Mule穆勒半拖同樣使用經典Kelly鞋釦打造而成，「山羊皮＋Kelly釦」完全就是王牌組合，不管是搭配職場穿搭、休閒風都非常適合，就算是通勤穿也可以，毫不費力卻能處處散發優雅風範，被愛馬仕粉稱作「配貨天花板」，如果受不了表面有摺痕的朋友，可以優先選擇小牛皮款式，目前官網售價為HKD 9,800。

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