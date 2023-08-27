Hermès｜2023愛馬仕秋冬鞋履5款推薦　樂福鞋、Mary Jane矚目登場

Hermès愛馬仕不只有Birkin、Kelly！內行人都知道，其實品牌的鞋履設計相當出色，而且算是相當對得起它的價格～



儂編這邊整理出秋冬系列的5大鞋款，從時髦度加分的過膝長靴、瑪莉珍鞋，再到值得投資入手的樂福鞋，時髦蜈蚣們一起來看！

Hermès 2023秋冬5款鞋履推薦，細節設計超精緻、高質！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 長靴

愛馬仕在此次秋冬系列的鞋履中，推出了多種長靴款式，從過膝的黑色皮革款、山羊麂皮與小牛皮拼接的低跟長靴再到厚底的棕色踝靴，讓今年秋冬用來搭配貼身的長褲，或是加在洋裝底下都顯得時髦有個性！

2. 瑪莉珍鞋

不只有靴款、樂福鞋有看頭，在秋冬形象照之中，赫然發現愛馬仕推出了一款可愛度爆棚的鞋款，那就是「瑪莉珍鞋」，厚厚有份量的黑色鞋底，與白色皮革成對比，如果你是個不喜歡跟別人撞鞋、撞款的女子，很推薦手刀購入這款！

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3. 穆勒高跟鞋

若是你很常關注愛馬仕的鞋履，你會發現品牌在小細節上都處理、設計得恰到好處，從鞋子的弧度、鞋跟的線條，每一個方面都是精心思考過，像是上圖這一款穆勒鞋，側面線條簡直美翻天，時髦走上街回頭率想必爆炸高！

4. 涼鞋

許多女人初次入坑愛馬仕，都會首先入手一雙涼鞋，也讓涼鞋在精品店上賣得嚇嚇叫！鞋面上的大寫「H」字樣，有著不同的色彩和面料，而儂編私自最推薦在秋冬系列中的毛絨絨涼鞋款，有著舒適溫潤的羔羊毛，不僅輕鬆百搭還相當有趣味性！

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5. 樂福鞋

女孩們若是要投資一雙好一點的皮鞋，儂編真的很推薦去愛馬仕逛一逛！皮質與設計不必多說，簡約不繁複的設計，就算沒有大大的logo字樣，內行人也能看出是來自愛馬仕，加上好穿好走的鞋底，時髦女孩們必須要投資！

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