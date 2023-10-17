Lyst 2023第3季時尚排名出爐 年輕品牌MiuMiu、Loewe將主導市場？

對於留意潮流文化的女生而言，時尚排名絕對能夠左右你今季購買意慾與傾向。近日時裝界當中最具權威性的網站Lyst發佈了最新一季度的時尚品牌排名。而上一季時尚熱門品牌榜中已經有不少年輕品牌打入20名的榜單內，而在最新發布2023第三季時尚熱門品牌排行榜中，亦不難發現市場傾向選擇年輕品牌或較簡潔設計。



排名根據超過2億人次的網上購物習慣、搜尋、社交平台參與度、銷售量等的數據，於每年、每季度中綜合以上數據。Lyst亦會根據平台中搜尋次數、瀏覽量、討論度等而統計出不同排行榜﹐包括年度話題手袋、話題單品、年度品牌等。

Lyst 2023第3季時尚排名出爐（Lyst）

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：10. Burberry

作為今年首次打入十強中的Burberry，可謂突破以往困局。由去年年尾Daniel Lee擔任Burberry新的創意總監後，就氣勢如虹地一連放出幾個震撼蛋：將倫敦街頭鋪滿BURBERRY 皇家藍，為Burberry 2023春夏系列造勢、秋冬手袋等等都令人眼前一亮，連帶Burberry的股價亦升漲不少。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：9. Jacquemus

另一大躍進的品牌就是Jacquemus，從上季的15強一蹬而上成為10強之內。當中一大原因絕對是名人效應：Beyoncé的世界巡迴演唱會造型贊助、Gigi Hadid成為 Le Couchou 秋季系列代言人等。另一原因則是品牌將可愛搞怪與少女感兼融，亮眼又獨特，難怪收獲一眾名星與年輕人歡心。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：8. Valentino

Valentino自標誌創新後亦一直默默重新定位，演繹出多變化、易於融入日常風格，Valentino Un Château 高級訂製時裝展中可見簡潔的設計：貼合身體曲線的裁剪、減少物料接縫，打造出極簡的Valentino。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：8. Valentino（IG@maisonvalentino）

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：7. Moncler

Moncler 近年不斷推出新品：透過Re/Icons項目，Moncler將過往經典Karakorum外套重新詮釋、MONCLER X ADIDAS ORIGINALS聯名系列等，而市場成績亦十分可觀，第二季度實現兩位數成長。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：6. Saint Laurent

Saint Laurent 的名聲大噪，從2023年上半年營收成長中可見成效，而由Gray Sorrenti操刀的YSL 2023秋冬系列中更是星光熠熠：Rosé、Kate Moss、Hailey Bieber、Zoë Kravitz等人演繹Saint Laurent 2023 秋冬系列最新廣告，全方位收獲眾界別的眼球。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：6. Saint Laurent（Saint Laurent）

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：5. Versace

自從Tapestry 集團與 Capri 集團宣佈併購後，多個時尚品牌亦成為同一成員，包括：Coach、Michael Kors、Versace、Kate Spade New York、Jimmy Choo等。而在併購消息不久，Versace更將Instragram全面清空並釋出2023 年的秋季廣告，以雜誌式呈現全新的Versace單品，引來一陣熱議。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：4. Bottega Veneta

Bottega Veneta以獨特的Intrecciato 編織工藝見稱，既標誌性又富有個性美學，不用過多裝飾與LOGO下亦能完美識別出品牌。而今季獲高度評價的必定是Orbit Sneaker，時尚與舒適於一身，令大家又一次深陷 Bottega Veneta的魅力當中。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：4. Bottega Veneta（Bottega Veneta）

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：3. Prada

Prada 作為近年一直備受熱議的奢侈品牌，在這兩年間斬獲不少名聲，蟬聯過前兩個季度LYST 時尚熱門品牌、產品排行榜的榜一，而來到今季仍然站立在頭三之內，可見其影響力。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：3. Prada (IG@prada)

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：2. Loewe

作為女生們大愛的Loewe，最新推出的Squeeze bag 肩背包可愛又實用，而且品牌今年主力攻克亞洲市場：楊冪任命為全球品牌大使、Taylor Russell、湯唯和 Jamie Dornan 等人演繹2023 秋冬系列，令品牌熱度一再炒熱。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3季：1. Miu Miu

Miu Miu成功躋身榜一，原因不單是Balletcore、蝴蝶結等元素大熱，更有著年輕女生所追求的俏皮與優雅感。而在秋冬系列當中，Church's X Miu Miu更是令人為之一振，帶出正裝與少女感合一的新玩味。