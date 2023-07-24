Lyst 2023第2季時尚排名：Loewe成全球最受歡迎 黑馬品牌是它？

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而過去第一季時尚熱門品牌、產品排行榜中，當中有不少年輕品牌打入20名的榜單內，而在最新發布2023第二季時尚熱門品牌、產品排行榜中，名次來了個大洗牌！

LYST Q2 2023（LYST）

Lyst 2023時尚名牌排行榜｜第10名： Dior

上季並沒有走進十強的Dior，今季藉著5月的「The Dior Cruise 2024 Show」、Dior 2023 秋冬高級定制系列重振聲威。去年Dior 低腰、半短裙的單品確實帶起Y2K風潮，不過亦有不少人認為相當考驗身材與穿搭技巧。而今年Dior 以大自然、動作作靈感，投出一件又一件外觀與內涵兼備的單品，不論是充滿陽光氣息的Dioriviera系列、向傳統女神肖像致敬的高級定制系列都令人勾起忍不住想入手的想法。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第10名： Dior（IG@dior）

Lyst 2023時尚名牌排行榜｜第9名： Gucci

雖然Gucci 一直求變，首次將 Dropped Vault Summer 系列與 8 個不同品牌合作，在上一個季度收入高達 26.16 億歐元，不過成績則繼續穩守上季排名第9名。就讓我們好好期待9月時，新任創意總監 Sabato De Sarno 推出的首個系列有什麼驚喜吧。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第9名： Gucci（IG@gucci）

Lyst 2023時尚名牌排行榜｜第8名：Moncler

作為上季度的黑馬 Moncler，由以往不見十強到上季度的第3位，大飆升造就第一季度出現兩位數的強勁增長。 Moncler 亦有推出首個全球夏季活動，不過熱度暫時被其他品牌所搶過風頭。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第8名：Moncler（IG@moncler）

Lyst 2023時尚名牌排行榜｜第7名： Saint Laurent

自從BLACKPINK Rosé成為Saint Laurent 代言人，Saint Laurent 的名聲大噪，將不少經典重演。而今季 Saint Laurent更有不少新作，不單成立製作公司，在法國康城影展（Cannes Film Festival）中首映第一部電影，更在5月時推出第一個高級珠寶系列，全方位收獲眾人眼球。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第7名： Saint Laurent（IG@ysl）

Lyst 2023時尚名牌排行榜｜第6名：Valentino

經歷創新後的 Valentino，雖然比起上季度的排名稍微遜色，由上季第4名墜後至今季第6名，不過看年銷售額而言，品牌有銷售增長 10%。

不單標誌創新，品牌亦默默重新定位，演繹出創意總監Pierpaolo Piccioli 對Valentino的願景：多變化、易於融入日常風格，而造就這個願景的成果就是：Valentino 時隔3年男女裝共同發佈後，今年宣告重返米蘭男裝時裝週，在6月帶來溫柔不失男性硬朗味道的春夏男裝系列Pierpaolo Piccioli。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第6名：Valentino（IG@maisonvalentino）

Lyst 2023時尚名牌排行榜｜第5名： Bottega Veneta

Bottega Veneta 除了成為近代女生的愛牌，品牌亦十分具創意，除了大玩色彩美學，沉實穩重顏色到粉嫩的馬卡龍色調都有，更將經典手袋變革材質與尺寸，超迷你「Candy size」可愛得令人招架不住。新品連連，加上BTS中的隊長RM 金南俊成為Bottega Veneta 的全球代言人，種種原因加乘下，難怪令 Bottega Veneta比起上季更晉升一位。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第5名： Bottega Veneta（Bottega Veneta）

Lyst 2023時尚名牌排行榜｜第4名： Miu Miu

年頭投出不少震撼彈的Miu Miu，甜美糖果色的功能性美學設計多口袋手袋、春夏聯乘 Miu Miu x New Balance 574 2023等作品都令 Miu Miu所有產品類別均實現兩位數增長，雖然仍是十強之內，比起上一季的成績斐然：上季創立了 Lyst Index 開始以來的最高排名，今季的呼聲則稍稍下降。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第4名： Miu Miu（IG@miumiu）

Lyst 2023時尚名牌排行榜｜第3名：Versace

去年有著黑馬Moncler，今年的黑馬則非 Versace莫屬，品牌的2023 財務報告中實現創紀錄的兩位數增長收入！作為這年上升最快的品牌，從2022第4季中第13名去到上季的第8位，今季更一躍至第3名之位，當中的原因除了捨棄了過往標誌性的Versace logo，換上簡約的品牌名稱，5月份推出的 Dua Lipa x Versace La Vacanza 2023 更有著創新的休閑感，令人對 Versace改觀。

Lyst 2023時尚名牌排行榜｜第2名： Prada

作為蟬聯三季的榜首Prada，今季則屈居第2位，雖然再生尼龍、拉菲草等材質曾引起熱議，不過 Prada在今季專注在其他發展，例如Prada Frames Symposium、Prada Mode等活動，新品上則未有大驚喜，今季不得不將榜首之位讓出來。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第2名： Prada（IG@prada）

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第1名： Loewe

Loewe 今季一躍而成全球最受歡迎品牌，品牌手袋深受女生喜愛，保值能力與美觀兼備，Lyst 的排行指Paul’s Ibiza 渡假系列、2023 年工藝獎以及Beyonce 的《Renaissance》巡演定制的造型，均推動了 Loewe 在今季的人氣。Loewe 今季更邀來了NCT 成員 Taeyong 擔任最新的全球品牌大使引起了網絡熱議。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第1名： Loewe（IG@Loewe）

資料來源：Lyst.com