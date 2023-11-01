秋冬穿搭｜NET-A-PORTER限時雙11優惠　人氣耳環戒指珠寶首飾推薦

【NET-A-PORTER/雙11優惠/聖誕禮物】寵愛自己永遠不嫌多！適逢雙11購物節，NET-A-PORTER推出限時超強優惠，當中包括美妝護膚、時尚服飾、居家用品等。而踏入秋冬，為自己增添飾物的確可以點綴整體造型。《01女生》為大家精選推介以下8款珠寶首飾，大家把握機會入手好好犒賞自己！記得睇至文尾，更附有優惠碼，購買指定款式可享低至75折優惠！



NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦1｜JACQUEMUS Les creoles Chiquito金色耳環 原價HK$1,715 優惠價HK$1,286.25

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秋冬季真是金色飾物的天下，Jacquemus 這款 Les creoles金色耳環巧妙地將標誌性的Chiquito吊墜相連，辨識度極高。如果你本身十分喜歡品牌經典的It包袋，這對耳環你絕不可錯過，戴上之後細節感立即加分！

NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦｜JACQUEMUS Les creoles Chiquito金色耳環 (NET-A-PORTER 官網)

NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦2｜ROXANNE ASSOULIN金色水晶耳環 原價HK$780 優惠價HK$585

Roxanne Assoulin 這款耳環由金色金屬鑄造而成，鑲嵌多面水晶，從不同角度看起來亦可呈現獨特的光芒。簡單大方的設計，適合任何場合佩戴。不論是搭配上班正裝服飾，或是約會時穿上長裙示人亦是完美配搭。每天出門時，不想苦苦思考飾物配搭的話，這款耳環絕對可以一對走天下。

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NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦｜ROXANNE ASSOULIN金色水晶耳環 (NET-A-PORTER 官網)

NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦3｜MARTHA CALVO珍珠金屬圈形耳環 原價HK$880 優惠價HK$660

珍珠一直都是時尚經典，而巴洛克珍珠形狀獨特，獨一無二的存在，近年深受女生們歡迎。MARTHA CALVO耳環採用的巴洛克珍珠來自大海，其不規則的形狀更可以修飾面形，加上配搭永不退流行的金屬用色，簡直是每位女生的Must Have Item。

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NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦｜MARTHA CALVO珍珠金屬圈形耳環 (NET-A-PORTER 官網)

NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦4｜JENNIFER BEHR Viniette 水晶耳環 原價HK$2,305 優惠價HK$1,728.75

接近年尾，少不了出席派對，一對精緻又閃亮的耳環，可以為你的造型生色不少。 Viniette耳環設計成蜿蜒樹枝的形狀，綴有水滴狀水晶簇，其精雕細琢的工藝盡顯璀璨光芒，特別適合晚宴佩戴。

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NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦5｜RETROFÊTE Alphabet 水晶單隻耳環 原價HK$1,120 優惠價HK$840

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在秋冬配戴着特大的水晶耳環，既懷舊亦高貴，不論任何髮型、妝容及衣著都不可缺少它點綴。Retrofête耳環設計靈感來自80年代，耳環帶有長流蘇，加上數十顆閃爍的水晶，可按個人喜好入手字母表中的字母，再搭配其他單品，作不對稱佩戴，創作自己專屬的風格。

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NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦6｜JENNIFER FISHER金色戒指 原價HK$1,790 優惠價HK$1,342.5

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這款 Lilly戒指大玩鏤空、盤繞設計，營造出帥氣的層疊外觀。款式百搭又長青，而且佩戴舒適，建議戴在食指之上，一舉手一投足之間都可讓人眼睛一亮。秋冬季喜歡穿皮褸、西裝外套，中性型格打扮的女生必入！

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NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦7｜SIMONE ROCHA珍珠項鍊 原價HK$2,040 優惠價HK$1,530

即使今年流行Quite Luxury和Clean Fit穿搭風潮，但仍無礙首飾的發揮空間及份量感。在Simone Rocha 今年秋冬時裝秀中，華麗的珍珠首飾更為整個表演錦上添花，更代表著珍珠即將成為秋冬不可或缺的飾品。而這一條Daisy項鍊，由閃亮的珍珠串成，一半排列成精緻的花朵，一半以大至小的珍珠做出漸變設計，戴上之後更可以點綴整體打扮。

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NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦｜SIMONE ROCHA珍珠項鍊 (NET-A-PORTER 官網)

NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦8｜PACHAREE Alphabet 珍珠項鍊 原價HK$4,620 優惠價HK$3,465

喜歡在秋冬季All black打扮的你，偶爾都可以戴上飾物來些不同。NET-A-PORTER 獨家發售的PACHAREE Alphabet 珍珠項鍊，上面點綴著微小的淡水珍珠，大家可以按個人名字而揀選字母，亦是送禮的理想之選。

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NET-A-PORTER 珠寶首飾推薦｜PACHAREE Alphabet 珍珠項鍊 (NET-A-PORTER 官網)

NET-A-PORTER優惠2023 優惠碼

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