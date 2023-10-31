NET-A-PORTER雙11優惠｜6多口袋包包推薦：Y2K巴黎世家 GANNI實用

【NET-A-PORTER /雙11光棍節2023】多功能口袋手袋推薦！不時可見Multi-pocket bag出現在時裝展中，可謂既實用又好襯的存在，那怕是小袋子亦可以馬上增添容量，絕對是愛購物、不捨得分減袋中負擔的女生福音！來到今年秋冬，口袋元素更是瘋湧而至，由手袋、服飾到下裝裙褲亦會增添口袋。



想入手今年潮流單品又無從下手的話，不妨到NET-A-PORTER 尋尋寶。NET-A-PORTER 集美妝護膚、時尚服飾、時裝鞋履、珠寶首飾於一身的奢侈品電商，當中更有不少人氣產品以及獨賣商品。適逢NET-A-PORTER正準備雙11光棍節優惠，全單可享75折優惠，大家真的不容錯過！

多功能口袋手袋推薦：1. BALENCIAGA Le Cagole XS studded crinkled-leather shoulder bag HK$19,500

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巴黎世家作為Y2K風的代表品牌之一，多口袋元素又怎會少得呢？這款變革形的腋下包，加上褶皺皮革及金屬鉚釘，更添一種復古個性型格感覺。而且細號的大小亦足以容納手機、卡片夾及鑰匙等隨身物品，十分合適多物品的女生們。

多功能口袋手袋推薦：1. BALENCIAGA Le Cagole XS studded crinkled-leather shoulder bag HK$19,500（NET-A-PORTER）

多功能口袋手袋推薦：2. ANYA HINDMARCH Essentials leather-trimmed canvas-jacquard shoulder bag HK$3,400

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喜愛小巧但多容量選擇的話，不妨用上這款以帆布製成的提花編織 Anya Hindmarch 單肩包。小巧的容量只能容納必需品，加上皮革邊飾更感優雅與細緻。

多功能口袋手袋推薦：2. ANYA HINDMARCH Essentials leather-trimmed canvas-jacquard shoulder bag HK$3,400（NET-A-PORTER）

多功能口袋手袋推薦：3. CHRISTIAN LOUBOUTIN Loubila chain-embellished leather shoulder bag HK$13,500

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想要一個俐落簡潔的配搭的話，這款來自Christian Louboutin的「Loubila」就合適不過，主調黑色皮革加上品牌徽標壓印、紅色皮革點綴及閃爍鏈條，日與夜的造型都能夠一袋解決！

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多功能口袋手袋推薦：4. ANYA HINDMARCH + NET SUSTAIN Inflight leather-trimmed ECONYL weekend bag HK$7,300

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旅行包絕對是居家旅行的好夥伴，不論作為媽媽們的「奶粉包」、女生們的Staycation、露營過夜都可以。再生軟殼面料能夠提供寬敞容量，加上多個外袋設計均貼上實用標籤，可謂是最可靠的手袋！

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多功能口袋手袋推薦：5. BALENCIAGA Superbusy small crinkled-leather shoulder bag HK$15,600

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型格路線的女生，這款長方型的腋下包就可以滿足你所需，褶皺皮革加上銀色細節及多個外袋設計，方便取物不感累贅！

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多功能口袋手袋推薦：6. GANNI Recycled-shell backpack HK$2,395

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短途旅行又想展現時尚感的話，這款顏色豐富的 GANNI背包絕對是你的首選。背包以 100% 可回收的軟墊軟殼面料製成，空間寬敞、容納十足，膨脹的感覺倍感可愛！

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多功能口袋手袋推薦：7. VERSACE Repeat small zip-detailed mirrored cracked-leather shoulder bag HK$16,100

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想捉緊潮流Y2K的尾巴，又想在聖誕、派對中突圍而出的話，這款鏡面裂紋皮革製成的「Repeat」就能助你一臂。腋下包的外型加上個性拉鍊與綴有銀色「美杜莎」頭像，在誇張與復古中取之平衡。

多功能口袋手袋推薦：7. VERSACE Repeat small zip-detailed mirrored cracked-leather shoulder bag HK$16,100（NET-A-PORTER）

多功能口袋手袋推薦：8. BALENCIAGA Le Cagole XS studded crinkled-leather bucket bag HK$17,900

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水桶包絕對是不少女生的手袋名單中的頭幾位，不過少女感的水桶包又會局限穿搭造型。想可甜可辣的話，入手Balenciaga 的 「Le Cagole」絕對不容有錯，緊湊的水桶形狀加上銅色鉚釘及編織肩帶，加上袋附有的可拆卸的心形鏡子，整個感覺中性又可愛，輕鬆搭配裙褲裝！

多功能口袋手袋推薦：8. BALENCIAGA Le Cagole XS studded crinkled-leather bucket bag HK$17,900（NET-A-PORTER）

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