Black Friday優惠｜Adidas官網限時優惠 半價入手顯高百搭小白鞋

Adidas優惠2023！即將年尾，除了入手秋冬護膚品、服飾轉季外，波鞋、運動鞋等經過快將一年的時間，磨損、污濁等狀況都有。由即日起至11月28日，Adidas 的「黑色星期五」（Black Friday），推出激抵優惠，驚喜優惠浪接浪！想入手一對日常生活及運動需求都可以，集齊功能性舒適、好走，外觀百搭好襯的運動鞋，就絕對不要錯失機會。



今次的運動用品限時優惠，由即日起至11月28日，凡指定商品購買3件或以上額外享受50%折扣，另外adiClub會員買滿HK$1,100即享額外9折優惠。限時優惠當中，不少人氣款式包括有ULTRABOOST 21、ULTRABOOST 22等都有。《01女生》就精選出以下抵買精選，優惠期間隨時售完，想入手的女生們絕對不能錯過！

Adidas黑色星期五優惠精選：1. SENSEBOOST GO 跑鞋 最抵價HK$346

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若果你是一個喜愛跑動的女生，一對可以緩震，幫助你快速起步、轉動的運動鞋就能助你事半功倍。而這款SENSEBOOST GO 跑鞋襪套式配上鞋帶的設計，整個鞋身都不易感到局限，另外鞋身具有寬闊前掌設計，任何腳型的女生都可以享受這款無局束的感覺。

Adidas優惠精選：1. SENSEBOOST GO 跑鞋（Adidas）

原價$1,099，優惠期間減至$769

若購買3對可享額外額外5折，則減至$385

adiClub會員購買滿$1100享有的折上折：額外9折，最後只需$346即可入手！



Adidas黑色星期五優惠精選：2. ULTRABOOST 21 跑鞋 最抵價HK$472

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作為Adidas大受好評的跑鞋之一，ULTRABOOST 以高效能環保物料製成，中底 Boost的效果令你每步都仿似在雲端上行走，帶出舒適及回彈力，令跑步、散步都可以得到更好保護。

Adidas優惠精選：2. ULTRABOOST 21 跑鞋（Adidas）

原價$1,499，優惠期間減至$1,049

若購買3對可享額外5折，則減至$525

adiClub會員購買滿$1100享有的折上折：額外9折，最後只需$472即可入手！



Adidas黑色星期五優惠精選：3. STREETCHECK 運動鞋 最抵價HK$216

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STREETCHECK 運動鞋與Adidas經典的Superstar略有相似，復古鞋型、簡約設計十分好襯。而鞋面用上柔軟合成皮革製成，加上橡膠外底能夠提供舒適度與適當的抓地力及耐用度。

Adidas優惠精選：3. STREETCHECK 運動鞋（Adidas）

原價$599，優惠期間減至$479

若購買3對可享額外5折，則減至$240

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Adidas黑色星期五優惠精選：4. ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY ULTRABOOST 22 跑鞋 最抵價HK$792

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ULTRABOOST 這個名字相信都非常易認，而來到ULTRABOOST 22，Adidas為大家帶來全新標誌性的編物鞋身連承托鞋籠的adidas by Stella McCartney Ultraboost 22 跑鞋。大家可以一穿就走，不用擔心配色配搭的問題，盡顯時尚同時感到舒適。

Adidas優惠精選：4. ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY ULTRABOOST 22 跑鞋 （Adidas）

原價$2,199，優惠期間減至$1,759

若購買3對可享額外5折，則減至$880

adiClub會員購買滿$1100享有的折上折：額外9折，最後只需$792即可入手！



Adidas黑色星期五優惠精選：5. COURT SILK 運動鞋 最抵價HK$216

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想輕鬆顯腳長，偷偷地拉長身體比例的話，這款網球風格的COURT SILK 運動鞋。任何場合，裙裝、褲裝皆可以展現活力與百搭性！

Adidas優惠精選：5. COURT SILK 運動鞋 （Adidas）

原價$599，優惠期間減至$479

若購買3對可享額外5折，則減至$240

adiClub會員購買滿$1100享有的折上折：額外9折，最後只需$216即可入手！



Adidas黑色星期五優惠精選：6. SOLARMOTION BOA 高爾夫球鞋 最抵價HK$675

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高爾夫球鞋必定是笨重、老套的嗎？其實不然，高爾夫球鞋亦可以非常優雅的，而且高爾夫球鞋比起普通球鞋更能夠防止鞋底打滑、更穩定的行走草地及幫助身體保持平衡。想要一對行走天下，雙腳亦不易感累的鞋款，這對配備高反應 Lightstrike 中底和 BOOST 緩衝鞋踭的SOLARMOTION BOA 高爾夫球鞋 就是最好選擇！

Adidas優惠精選：6. SOLARMOTION BOA 高爾夫球鞋（Adidas）

原價$1,499，若購買3對可享額外5折，則減至$750

adiClub會員購買滿$1100享有的折上折：額外9折，最後只需$675即可入手！



Adidas黑色星期五優惠精選：7. CORERACER 運動鞋 最抵價HK$220

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想要一對輕盈又透氣的跑鞋，不妨考慮這雙 adidas Coreracer 運動鞋，鞋面近8成都採用上編物材質，絕對的透氣、舒適，能夠助你在舒適和時尚之間取得完美平衡。

Adidas三條紋祭優惠精選：8. CORERACER 運動鞋（Adidas）

原價$499，優惠期間減至$489

若購買3對可享額外5折，則減至$245

adiClub會員購買滿$1100享有的折上折：額外9折，最後只需$220即可入手！



Adidas黑色星期五優惠精選：8. COURT REVIVAL 運動鞋 最抵價HK$220

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這款以橡膠配全白的造型，其實鞋身是以一系列環保物料製成，能夠輕鬆搭配任何服裝。Cloudfoam 緩衝中底，加上結合具承托力的鞋踭穩定器，提供全方位的貼腳感。

Adidas三條紋祭優惠精選：8. COURT REVIVAL 運動鞋（Adidas）

原價$699，優惠期間減至$399

若購買3對可享額外5折，則減至$245

adiClub會員購買滿$1100享有的折上折：額外9折，最後只需$220即可入手！



**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**