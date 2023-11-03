CASETiFY全年最抵！精選7大限時優惠：情侶套裝減$649、低至7折

【CASETiFY｜手機配件】深受不同年齡愛戴的時尚手機配件品牌CASETiFY，由即日至11月13日陸續推出不同優惠，將會一年中最大力度的限時優惠，包括在官網或門市選指定產品可享低至七折，之前有心儀款式的話，記得要趁機入手！此外，還有推出優惠組合，以及最新的iPhone 15系列產品亦有參與此次優惠推廣活動，絕不能錯過這次精彩優惠！



會員率先專享低至七折優惠

購買方法：CASETiFY 官網 - Love the Freedom KKOTKA ｜I'm Busy by tabetaaii｜I'm leaving this planet

CASETiFY由即日至11月6日，在官網或門市推出CASETiFY Club 會員率先專享優惠，購買一件指定產品即享八五折；兩件七五折；三件或以上可享七折﹐優惠超划算！而且CASETiFY Club 會員是可免費加入，千萬不要錯過，之前有心儀款式的話，記得要趁機入手！

手機配件低至七折

購買方法：CASETiFY 官網 - See you tmr｜Chrome Doodles｜Zone Out

此外於11月7日至11月13日，CASETiFY在官網或門市推出大眾都可享的優惠，購買一件指定產品即享八五折；兩件七五折；三件或以上可享七折，不過是聯乘系列及精選藝術家系列除外，但也是超多款式都可享此優惠，記得不要錯過！

CASETiFY優惠組合：情侶組合

購買方法：CASETiFY 官網 - With Nini｜With Bobo ｜2-in-1 Utility Lanyard - Silver （手機背帶） ｜Metal Chain Cross-body Strap - Silver

除了折扣優惠外，CASETiFY亦推出多款組合優惠，像是「好朋友/情侶組合」，包括兩款自選印花強悍防摔支架手機殼，以及兩款自款手機背帶。最適合作為情侶手機殼，或是閨蜜一人一個，是不錯的送禮選擇！

原價：HKD $2,156

優惠價（7折）：HKD$1,509

節省：HKD$649

MagSafe 便利組合



CASETiFY優惠組合：MagSafe便利組合

購買方法：CASETiFY 官網 - Cute Clouds ｜Egg Snappy Grip Stand ｜I'm busy

隨手放下即可無線充電的MagSafe技術推出後，即大受歡迎，CASETiFY亦有推出多款相關配件。於這次雙11全年最大型優惠中，推出「MagSafe便利組合」，包括了可自選印花強悍防摔手機殼、自選Snappy™手機支架以及自選PowerThru™充電器，優惠非常划算，不能錯過。

原價：HKD$1,417

優惠價（7折）：HKD $992

節省：HKD$425



CASETiFY優惠組合：全方位360保護最優惠組合

購買方法：CASETiFY 官網 - Happy Daisies｜Impact Ultra HD Screen Protector ｜Camera Lens Protector

想手滑不小心摔手機的女生，推薦入手「全方位360保護最優惠組合」，一套包括了極強防摔手機殼、強悍 Ultra HD 螢幕保護貼以及鏡頭保護貼，全方位保護手機，不用擔心螢幕或手機鏡頭摔破，又要花錢換！

原價：HKD $1,487

優惠價：HKD $1,041

節省： HKD $446



送禮組合推介

臨近聖誕，假如要男朋友或女朋友準備聖誕禮物，實用的手機配件是不錯的選擇，CASETiFY亦有推出兩個不同功能的組合，很適合作送給「他」或「她」的聖誕禮物！

For Him組合：

自選印花強悍防摔支架手機殼、自選手機背帶、自選PowerThru™ 充電器

購買方法：CASETiFY 官網 - Black Space Marble｜2-in-1 Utility Lanyard - Black ｜Daddy don't leave me

原價：HK$1,537

優惠價（7折）：HK$1,076

節省：HK$461



For Her組合：

自選印花強悍防摔手機殼、自選手機掛繩以及自選印花PowerThru™磁力無線充電器

購買方法：CASETiFY 官網 - Love You Everyday｜Candy Cane Phone Charm - Candy Can ｜Love to lay down KKOTKA

原價：HKD $1,147

優惠價 （7折）：HKD $831

節省： HKD $316



限時優惠適用於本地及海外熱門藝術家系列

限時優惠適用於本地及海外熱門藝術家系列，例如由香港插畫家Yan Ip設計的 Plastic Thing人氣搞笑角色—為食妹為您的生活帶來源源不絕的歡樂，及可愛的韓國慵懶鴨子SSEBONG療癒您的日常，絕對能成為大家在重要場合打開話題的小配件。