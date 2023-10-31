SOGO感謝祭2023｜必買護膚套裝：SK-II減逾$1200、Kiehl’s近半價

【SOGO崇光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week 2023】今年的SOGO感謝祭2023 Part 1，已於10月27日開鑼了，不少品牌都已紗紛推出優惠獨裝，其中就以女生們必逛的美妝品牌所推的折扣優惠，最為吸引！這次《01女生》集合了多個美妝品牌，推出的超抵護膚套裝，讓大家在入手前可以率先一覽！



【SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023優惠合集(持續更新)

SOGO Thankful Week2023崇光感謝祭時間

SOGO Thankful Week2023崇光感謝祭一如以往，會分成eStore網店及實體店進行優惠活動，崇光eStore網店已於10月13日開展，而實體店優惠活動則於10月27日開鑼，大家要記得以下日期，萬勿錯過各大優惠活動！

崇光eStore：2023年10月13日至11月26日

21/F崇光感謝祭美妝VIP預購日：2023年月10月18日至10月24日

SOGO實體店 第一階段日期﹕2023年10月27日至 11月12日

SOGO實體店 第二階段日期﹕2023年11月13日至11月26日



SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠1. SK-II精華護膚致臻套裝 HK$2,690（價值：HK$ 3,913）

SK-II「神仙水」的功效一直都備受推崇，不少女生都會趁著SOGO崇光感謝祭時以優惠價入手！這次SOGO Thankful Week中，SK-II推出的精華護膚致臻套裝，就包括了貨裝的護膚精華（神仙水） 230mL、貨裝SKINPOWER致臻能量精華霜50g、2份護膚精華30mL、2片護膚面膜、嫩膚清瑩露30mL以及SKINPOWER致臻能量精華霜15g﹐套裝產品非常豐富！

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠1. SK-II精華護膚致臻套裝 HK$2,690（價值：HK$ 3,913）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠2. LANEIGE 黃金3管精華套裝 HK$650 （價值：HK$1,045）

LANEIGE同樣推出多款人氣套裝，而且今次更與My Melody及Kuromi夢幻聯乘，大家只需購買指定金額即可獲贈可愛商品，粉絲們勿錯過！其中人氣必搶的定必是黃金3管精華套裝，一套會有緊緻塑顏3X再生精華40ml以及20ml裝，這樣無論是在家中，還是旅行時都方便攜帶使用！

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠2. LANEIGE 黃金3管精華套裝 HK$650 （價值：HK$1,045）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠3. AMOREPACIFIC 100%山茶花原液安瓶增量套裝 HK$1,300 （價值：HK$2,160）

只限於11月2日限量發售



韓國殿堂級護膚品牌AMOREPACIFIC，於這次SOGO Thankful Week中，亦為大家帶來一系列護膚禮遇及精彩優惠。其中最不能錯過的是「100%山茶花原液安瓶增量套裝」，套裝包括了100%山茶花原液安瓶 30ml以及2件100%山茶花原液安瓶，產品有效為肌膚以4000倍極速補水，修復肌膚狀態強化保護屏障，讓肌膚煥發健康光澤，備受女生們喜歡。不過此套裝僅於11月2日限量發售，記得不要錯過！

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠3. AMOREPACIFIC 100%山茶花原液安瓶增量套裝 HK$1,300 （價值：HK$2,160） （品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠4. Clé de Peau Beauté 鉑鑽源亮細胞套裝 HK$3,725（價值：HK$5,525）

殿堂級美容品牌Clé de Peau Beauté，於這次SOGO Thankful Week中，誠意呈獻一系列驚喜禮遇，可說是全年中最不能錯過的入手時機。其中鉑鑽源亮細胞套裝，集合了多達15款產品，而且是集合了品牌多款皇牌修護護膚品，很值得入手。

鉑鑽源亮細胞套裝包括：

1）鉑鑽柔膚/淨膚潔面泡沫 125ml

2）鉑鑽凝亮柔膚水/淨膚水 170ml

3）鉑鑽日間防曬活膚乳液/乳霜 SPF25 PA+++ 125ml/50ml

4）鉑鑽夜間修護乳液/乳霜 125ml/50ml

5）化粧棉 120pcs 及 14pcs

6）卸粧潔膚水 20ml

7）鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml

8）鉑鑽凝亮柔膚水 30ml

9）鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml

10）鉑鑽夜間修護乳液 12ml

11）煥活細胞精華 7ml

12）臻緻再生高效面霜 5ml

13）高效亮膚精華 3ml

14）盈亮緊緻乳霜 30ml

15）全效修護細胞防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 8ml



SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠4. Clé de Peau Beauté 鉑鑽源亮細胞套裝 HK$3,725（價值：HK$5,525）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠5. CLARINS 至臻凝時面霜套裝 $2,700（價值：HK$3,510）

CLARINS的護膚品種類繁多，不同護膚需求的女生，都能於此品牌中找到合適的產品。這次SOGO Thankful Week，CLARINS推出的「至臻凝時面霜套裝」，大家可於「至臻凝時面霜50ml」、「至臻凝時面霜（滋潤型）50ml」或「至臻凝時精華30ml」中，因應自身肌膚需求任意挑選一款，除此之外﹐套裝還會附上至臻凝時精華水10ml、至臻凝時面霜5ml、至臻凝時眼霜3ml以及至臻凝時精華3ml，一次過試用品牌多款人氣產品！

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠5. CLARINS 至臻凝時面霜套裝 $2,700（價值：HK$3,510）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠6. Kiehl’s Since 1851 安白精華 100ml套裝 HK$1,435 （價值：HK$2,713）

想要淡斑美白的女生，就一定要試試備受好評的Kiehl’s的醫學維C淡斑精華，在這次SOGO Thankful Week中，就推出安白精華100ml套裝，包括了醫學維C淡斑精華100ml、3支醫學維C淡斑精華15ml、2支特效保濕潔面啫喱30ml、2支特效保濕爽膚水40ml、金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜14ml以及2支醫學淡紋緊緻再生精華4ml，非常豐富！

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠6. Kiehl’s Since 1851 安白精華 100ml套裝 HK$1,435 （價值：HK$2,713）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠7. su:m37° 奇蹟活酵肌密注氧精華套裝 HK$890 (價值HK$2,426)

由韓國國民女神秀智代言的「自然發酵」護膚品牌su:m37°，於這次SOGO Thankful Week中，推出了多個美妝及護膚套裝，其中奇蹟活酵肌密注氧精華套裝，就包括了奇蹟活酵肌密注氧精華150ml、5支奇蹟活酵肌密注氧精華30ml、2片奇蹟活酵肌密面膜3部曲、2支鎏金溯茫白松露淨膚肌底液20ml、微細煥活補濕亮膚精華10ml以及微細煥活彈力柔膚霜10ml﹐都是品牌的皇牌護膚產品，值得入手試試！

SOGO Thankful Week 2023 護膚套裝優惠7. su:m37° 奇蹟活酵肌密注氧精華套裝 HK$890 (價值HK$2,426)（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】更多SOGO Thankful Week 2023 Part1 護膚套裝推介｜包括Caudalie、CHARLOTTE TILBURY、NARS等，都有推出超抵優惠套裝，萬勿錯過！【按圖看】▼▼▼