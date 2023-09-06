LOEWE手袋2023｜8大秋冬新款手袋：Puzzle Fold 將成今季大熱袋款

LOEWE手袋2023｜LOEWE早前官網上架了一系列2023秋冬新品，品牌為多個經典袋款換上新色，其中多款拼色設計新品相當亮眼迷人，加上色調充滿秋冬和諧感，今個秋冬絕對值得入手一個！綠色，繼續是近年的大熱色調，在新季系列中當然不乏橄欖綠／卡其綠色手袋新品，《01女生》立即為大家盤點5大卡其綠色新款手袋推介！



LOEWE手袋2023｜小型經典小牛皮 Puzzle 包款 HK$27,700

購買方法：LOEWE

Puzzle 手袋向來都是人氣之選，可說是必收袋款之一！長方體形狀配合獨特的幾何線條，是品牌的一大經典！今次這款拼色版本採用經典小牛皮製造而成，橄欖綠與卡其綠深淺綠色的配搭，增添了和諧層次感！

LOEWE手袋2023｜小型經典小牛皮 Puzzle 包款 HK$27,700（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜迷你柔軟小牛皮緹花 Gate 雙層包 HK$17,450

購買方法：LOEWE

Gate 雙層包以柔軟小牛皮製造而成，袋上飾有馬鞍式打結皮革飾帶及側面鎖扣金屬別針，為手袋增添時尚小細節，再配合拼色設計，令袋款更加時尚優雅！搭配 LOEWE 緹花肩帶，可作肩背、斜背多種方式佩戴，相當百搭易襯。

LOEWE手袋2023｜迷你柔軟小牛皮緹花 Gate 雙層包 HK$17,450（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜搭配 LOEWE 緹花肩帶，可作肩背、斜背多種方式佩戴，相當百搭易襯。（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜小型納帕小羊皮 Squeeze 包款 HK$32,850

購買方法：LOEWE

LOEWE於今個秋冬推出了全新袋款 Squeeze，採用觸感柔滑的納帕皮革製造而成，橄欖綠色調配以金色點綴，令袋款看起來更具高級感。手袋的輕盈褶皺包身、甜甜圈鍊帶及微彎曲的手提把，時尚細節精緻優雅，另外值得一提的是觸感柔軟的手提把，手握著時或者會有減壓效果！

LOEWE手袋2023｜小型納帕小羊皮 Squeeze 包款 HK$32,850（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜亮面小牛皮 Puzzle Fold 托特包 HK$15,900

購買方法：LOEWE

LOEWE 全新大尺寸Puzzle Fold手袋是今年的話題之作，手袋繼續以品牌標誌性的幾何線條作為靈感，以幾何的拼接方式呈現，可透過折疊隨意變換造型，甚至可以完全折疊，收納起來時不佔空間。拼色設計更顯層次感，加上大尺寸的托特包袋形容量大，收納空間充裕！

LOEWE手袋2023｜亮面小牛皮 Puzzle Fold 托特包 HK$15,900（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜亮面小牛皮 Cropped Puzzle Fold 包款 HK$13,350

購買方法：LOEWE

Fold 系列中的另一新款手袋一一Cropped Puzzle Fold 包款，同樣從幾何線條中汲取靈感，長身袋形更具率性感，以亮面 Nappa 小牛皮的袋面，搭配麂皮內裡，再配合品牌標誌性的 LOEWE 燙金，更顯質感！

LOEWE手袋2023｜亮面小牛皮 Cropped Puzzle Fold 包款 HK$13,350（LOEWE 官網）

除了以上卡其綠色新款手袋外，品牌於今個秋冬亦上架了多款拼色手袋新品，每款都各具特色，相當值得入手！

LOEWE手袋2023｜經典小牛皮迷你 Puzzle 肩背提包 HK$20,500

購買方法：LOEWE

作為人氣袋款的 Puzzle 手袋，每次推出新色、新尺寸都引起大眾關注，而且令一眾女生紛紛入手！手袋採用經典小牛皮製造而成，安哥拉兔色、灰褐色、金色拼色設計略帶溫柔甜美感！

LOEWE手袋2023｜經典小牛皮迷你 Puzzle 肩背提包 HK$20,500（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜亮面小牛皮 Puzzle Fold 托特包 HK$15,900

購買方法：LOEWE

Puzzle Fold 托特包自推出以來已經成為城中熱話，以閃亮 Nappa 小牛皮製成製造而成，配合巧克力色與勃根地紅拼色設計，配色成強烈對比，而且散發著秋冬浪漫感！

LOEWE手袋2023｜亮面小牛皮 Puzzle Fold 托特包 HK$15,900（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜小型柔軟小牛皮緹花 Gate 包款 HK$22,550

購買方法：LOEWE

Gate 包款以光滑小牛皮打造而成，黑色與暖沙色拼色設計百搭易襯，配合黑色的 LOEWE 緹花肩帶，背起來略帶型格感，今個秋冬為你的時尚穿搭增添了一點小點綴，打造型格秋冬！