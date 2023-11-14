GU 首度推出《怪奇物語》聯乘系列 休閒家居服飾展現神秘顛倒世界

喜愛神秘、奇幻的大家有福了！GU 與《怪奇物語》（Stranger Things）攜手打造全新聯名服飾，系列以大熱的Netflix劇集《怪奇物語》作為靈感，將第一季至第四季的故事：顛倒世界（The Upside Down）注入單品，打造出男女合適的懷舊風休閒單品，正好為《怪奇物語》（Stranger Things）最終第五季預預熱！



有留意開《怪奇物語》（Stranger Things）的女生，一定對於年輕主角群、地獄火俱樂部（The Hellfire Club）、奪心魔（Mind Flayer）等等並不阻生，一切元素都以懷舊 1980 年代氛圍展示出來！

GU 首度推出《怪奇物語》聯乘系列（GU）

GU x Stranger Things：1. Heavy Weight Sweat Hoodie HK$249

秋冬之際，最舒適的莫過於穿著連帽衛衣，既保暖又不用煩惱穿搭，一穿即可輕鬆完成造型。黑白色調加上標誌性的紅色「Stranger Things」logo，男女均方便穿著，作為情侶服飾亦可！

GU x Stranger Things：1. Heavy Weight Sweat Hoodie HK$249（GU）

GU x Stranger Things：2. Soft Sweat Lounge Set HK$249

對於《怪奇物語》（Stranger Things）的忠實粉絲， 被稱為「惡魔之王」力量強大的反派：魔神（Demogorgon），可謂經典之最。想將自己化身成力量強大的一員，這件以滿布銳牙，開後像花瓣一樣的魔神圖案你就必須入手。

GU x Stranger Things：2. Soft Sweat Lounge Set HK$249（GU）

GU x Stranger Things：3. Heavy Weight Sweat Hoodie HK$249

成就光怪陸離的《怪奇物語》（Stranger Things），除了恐怖怪物外，更有一眾年輕主角：內儉的Will Byers、第四季關鍵人物Max、總是戀愛腦的Steve 、幽默憨厚的Dustin等等都能夠勾起大家對於劇集的喜愛與回憶！

GU x Stranger Things：3. Heavy Weight Sweat Hoodie HK$249（GU）

GU x Stranger Things：4. Heavy Weight Sweat Pullover HK$199

提到《怪奇物語》（Stranger Things）經典場口的話，一定有眾人騎單車逃離、歸家的份兒，由Onze(Eleven)逃離實驗室到任務完成、告別眾人，均用上單車元素。劇本設定主角們都正值青少年，他們的代步工具自然會是單車，這件衛衣不禁令人聯想起劇集青春又熱血的經典配樂！

GU x Stranger Things：4. Heavy Weight Sweat Pullover HK$199（GU）

GU x Stranger Things：5. Heavy Weight Sweat Pullover HK$199

想加入劇集中的地獄火俱樂部（The Hellfire Club）？是時候入手這件以低調灰色的連帽衛衣，袖口印有「The Hellfire Club」字樣與標誌徽章，輕鬆好襯又不會過於張揚！

GU x Stranger Things：5. Heavy Weight Sweat Pullover HK$199（GU）

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