UNIQLO x Mame Kurogouchi秋冬聯乘新品 極簡慵懶 從容展現知性美

【UNIQLO/Mame Kurogouchi】UNIQLO x Mame Kurogouchi 秋冬系列正式登陸了！UNIQLO作為價錢實惠、分店繁多的時裝連鎖店，近年致力推動不少聯乘系列，每每都會大家帶來不少驚喜，是次就為大家展現最新女裝秋冬聯名系列，色調靈感來自大自然，採用深邃、層次分明的Grandrelle 紗線，在服飾上打造出類似於季節交替的光芒。秋冬系列產品今日於官網與門市同步公開發售，部分商品則於 10 月下旬上架。



據說此次為UNIQLO x Mame Kurogouchi 雙方合作的最終回，日本時尚設計師黑河內真衣子的極簡風格，傳統編織技法帶入設計細節當中，以下就為大家展現6款秋冬必買推薦，大家真的不容錯過！

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列（UNIQLO）

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列：1. WOMEN WIRELESS BRA (MESH) 女裝 無鋼線胸圍 [網紋] HK$149

購買方法：UNIQLO官網

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列：1. WOMEN WIRELESS BRA (MESH) 女裝 無鋼線胸圍 [網紋] HK$149（UNIQLO）

黑河內真衣子擅長增強女性曲線的設計，這款無鋼線內衣以透膚的細緻圖案網紋物料製成，在不束縛胸部同時提供良好支撐能力，無縫貼合的設計給予用家極致舒適感；不論任何身材的女生都會愛上這種不可言語的安全感。

UNIQLO x Mame Kurogouchi2023秋冬系列：2. WOMEN MESH BRA BODYSUIT 女裝 網紋連身衣 [附胸墊] HK$299

購買方法：UNIQLO官網

UNIQLO x Mame Kurogouchi2023秋冬系列：2. WOMEN MESH BRA BODYSUIT 女裝 網紋連身衣 [附胸墊] HK$299（UNIQLO）

連身內衣（Bodysuit）對於亞洲女生而言也許不是第一首選，不過其實連身衣相當多用途，在歐美女生間亦是相當熱賣、搶手的單品！連身衣不單可以襯出曼妙的身材曲線，更可以修飾身材，最重要的是一件式的設計可以維持平滑且貼身，外出活動不怕尷尬：內衣現形不襯上衣、內衣走位等問題！它既可以單穿作為內衣，亦可以當作上衣混搭褲裝，貼身高叉剪裁更可以在視覺上打造更好的身材比例。

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列：3. WOMEN MESH HIGH NECK LONG SLEEVE T-SHIRT 女裝 網紋高領 T 恤 HK$199

購買方法：UNIQLO官網

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列：3. WOMEN MESH HIGH NECK LONG SLEEVE T-SHIRT 女裝 網紋高領 T 恤 HK$199（UNIQLO）

近年透膚網紗上衣大行其道，輕易打造出穿搭層次感，網紗上衣十分好襯，日常穿不顯突兀，簡單混搭、單穿都可以！這款網紋透膚網紗上衣更使用了光澤感物料，縫合線不明顯，更可鹽可甜，能融合配搭褲裝、裙裝，營造出高雅質感。

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列：4. WOMEN 3D KNIT RIBBED BRA 女裝 3D 織法羅紋背心 HK$199

購買方法：UNIQLO官網

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列：4. WOMEN 3D KNIT RIBBED BRA 女裝 3D 織法羅紋背心 HK$199（UNIQLO）

背心看似夏天專屬單品，但其實四季適宜，混搭、單穿同樣吸晴美觀。而這款羅紋背心用上羊毛混紡物料，採用無縫針織技術，以單條紗線打造立體織法，親膚同時展現流暢身體曲線。而且坑紋的材質對小胸女生十分友好，能夠低調地產生視覺錯覺，不經意間增大胸部！

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列：5. WOMEN 3D KNIT VOLUME LONG SLEEVE SWEATER 女裝 3D 織法燈籠袖針織衫 [長袖] HK$299

購買方法：UNIQLO官網

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列：5. WOMEN 3D KNIT VOLUME LONG SLEEVE SWEATER 女裝 3D 織法燈籠袖針織衫 [長袖] HK$299（UNIQLO）

這款同樣用上具透氣性與彈性的布料搭配 3D 針織的燈籠袖針織衫，在秋冬服飾中加入新趣味性，以法式方領設計配合精美線條設計，不單可以突顯鎖骨，單穿、混搭亦可打造出專屬自己的秋冬法式風格。

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列：6. WOMEN MESH SLEEVELESS MAXI DRESS 女裝 網紋連身長裙 [無袖] HK$299

購買方法：UNIQLO官網

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列：6. WOMEN MESH SLEEVELESS MAXI DRESS 女裝 網紋連身長裙 [無袖] HK$299（UNIQLO）

這款網紋連身長裙兼備知性、時尚味道，觸感柔軟，微透膚設計搭配網紋材質，下擺微露腿部，優雅地展現貼身而不過於休閑、過於睡衣的感覺，能夠應付各式場合，顯出不刻意自然、慵懶魅力。

▼▼▼【按圖看更多】更多 UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023秋冬系列單品，部分商品將於 10 月下旬上架 ▼▼▼