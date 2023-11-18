精品手袋入門｜15款黑色金釦包推薦　Celine、Prada、Gucci、LV

不管是身為精品初心者的女孩，還是到了年底想買包犒賞自己的人，在挑選包款上「百搭」絕對是最重要的關鍵字，儂編這次搜集了 15 個品牌的 「黑色金釦包」推薦！



這些包款皆運用細膩的黑色皮質為主軸，並搭配上帶有奢華感的金色釦，整體沒有季節限制的設計，讓妳背一整年都很 OK！

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+ 11

Dior

Dior 的包款優雅又百搭的特性，已經成為女孩心目中的夢幻逸品！這款以蒙田包經典 logo 為主軸設計的迷你水桶包，率性且極具個性的外型，絕對是本年度不能錯過的單品。

Celine

Celine 的凱旋門包，在品牌大使 Lisa 的加持下，已經是櫃上一包難求單品！在近日設計師以較窄長的廓形重新演繹此款包，並搭配上寬版的金屬鍊帶，讓整體帶有一絲絲搖滾的氣息。

Saint Laurent

大包在近期正式回歸！這款 Saint Laurent 推出的「BEA」包款，以少見的鹿皮為面料，其皮料上獨特的紋理加上「YSL」縮寫字樣，讓整個包款自帶酷勁！

Balenciaga

不怪就渾身不對勁的 Balenciaga，近幾年品牌憑藉獨特的審美，讓 Z 世代消費者趨之若鶩！在本季品牌將經典沙漏包以更簡約的線條呈現，化繁為簡的風格，讓這款包保有個性之餘，同時也變得都會摩登。

Bottega Veneta

相比於經典的編織包，儂編更推薦這款「Desiree」肩背包！宛如雕塑品的金釦設計完全是 Bottega Veneta 中的寶藏包款！整體復古摩登兼具的外型，真的讓人愛不釋手！

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+ 21

Louis Vuitton

Louis Vuitton 是許多精品初學者的首選品牌！除了老花包款外，儂編私推這款以摩登方釦成線的「Dauphine」系列包款，在全新一季的設計中，品牌以 East West 縱向的包型呈現，讓其包款以更為精巧的形象登場。

Gucci

Gucci 賈姬包無疑是品牌最具代表性的包款之一！這款穿上羔羊毛的款式，其可愛又不失去復古的氣息，真的讓人愛不釋手。

Fendi

如果要提到 Fendi 今年的大熱包款，那「C’mon 」一定不能缺席！精緻的半月包身，搭配上品牌 FF 字樣金釦，簡單而不複雜的設計不管是日常搭配還是出席重要場合都很適合。

Prada

給人知識份子形象的 Prada，連包款設計都有一種聰慧的都市感！這款腋下包透過流暢的線條展現摩登感，在細節上搭配金色倒三角鐵牌 logo，將品牌特色展露無遺。

Loewe

「Goya」簡約、百搭又具有品牌識別度的特性，讓它成為 Loewe 的當家紅牌！這款以黑色呈現的包款，雋永的特質絕對可以成為妳日常的穿搭好夥伴。

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Miu Miu

自帶甜美氣質的 Miu Miu，運用標誌性的抓皺的皮革，搭配上方型的金屬 logo，讓整個包款在可愛的外型下還帶有一絲復古的氣息。

Bvlgari

Bvlgari 不只珠寶很夯，蛇頭包亦是最具代表性的單品！這款以 East West 形式呈現的包型，相比於過去的奢華感，整體以更為內斂的方式呈現，搭配上兩鏈條的設計，更增添其造型變化。

Ferragamo

改朝換代後，Ferragamo 成為當今時尚圈最受注目的品牌！在今年推出的這款「Hug」包款，如其名，以擁抱為靈感，兩條扣帶的設計，加上摩登簡約廓形，即便不用 logo 加持，整體也自帶高級感！

Valentino

Valentino 以仙氣十足的高級訂製服征服在時尚圈有無可取代的地位，在包袋設計上反而以充滿個性的風勢做呈現，例如這款金釦包，以品牌檔案中的復古環扣做設計，極為摩登的外型讓人過目難忘。

Longchamp

不只折疊包很誘人，Longchamp 近年來的皮質包款也超級吸睛！這款運用馬術意象 logo 為設計的方包，簡約不複雜的外型，讓其包款能成為穿搭上零失誤的單品。

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