凱特王妃、IU也大愛！4個永續波鞋品牌　VEJA從用料到生產也環保

愛地球、環保永續絕對是近年來各界的熱門話題，走很快的時尚界可是一點也沒有落後！



這次為各位愛買鞋的妞妞們推薦幾個「永續環保」的鞋履品牌，包括如法國的Veja、英國的Good News、巴西的Cariuma、以及西班牙的Saye，其中一個更是凱特王妃、宋仲基的愛牌喔！

4個永續設計的環保鞋履品牌，好看又環保～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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永續鞋款品牌

1. VEJA

第一個登場的法國國民小白鞋VEJA相信妞妞們一定很熟悉了，專門以有機棉花、再生塑料、環保皮革，和天然橡膠等環境生態有善材料來製作鞋款，並通過簡化製革過程，限制化學品和能源的使用，減少約40%的水使用量，和80%的鹽使用量，這個品牌就連英國帶貨王凱特王妃，在公開出訪的行程中都多次穿上，韓星宋仲基、孔曉振私服中也多次出現VEJA的搭配，絕對是環保鞋履品牌必收的鞋款！

2. Cariuma

來自巴西的運動鞋品牌Cariuma，可能不是妞妞們熟悉的品牌，不過在東京奧運比賽中，許多滑手們腳下穿的便是他們家的滑板支線鞋款，因為創辦人喜愛滑板，衝浪和滑雪等運動，才研發了舒適輕便又貼合腳型的鞋款，就連英國資深女演員Helen Mirren（海倫米蘭）也多次穿上品牌的綠色鞋款出鏡，「全素」休閒運動鞋系列，鞋身皆利用天然材料製作，例如有機棉帆布、甘蔗、純天然橡膠，連鞋盒都是使用可回收材料製成，適合喜歡輕鬆休閒風格的妞妞們。

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3. Good News

來自英國的鞋履品牌Good News，在鞋款的設計上帶著濃厚的英國優雅基因，以及復古的外型，雖然在香港也是比較小眾的品牌，不過在歐洲的熱門程度可以媲美VEJA，而鞋款製作上使用可回收的環保材質，製造生產過程中更是注重友善地球環境，最大特色就是，以有機棉製成的鞋面，加上厚實的再生橡膠鞋底，環保卻不失舒適輕盈，喜歡特色鞋面設計的妞妞們可以參考喔！

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4. SAYE

西班牙環保時尚品牌SAYE，鞋款以80年代休閒鞋元素作為設計重點，打造出Vintage的球鞋風格，剛好非常適合現在的復古運動穿搭，其中經典的Model 89 Vegan系列鞋款最受大眾喜愛，鞋款以有機棉與可分解等環保材質打造鞋身，玉米廢料合成皮革，創新的製造材料同時提供全方位的舒適感和緩震效果，另外創辦團隊每賣出一雙鞋，就與WeForest聯手栽種兩棵樹回饋自然，同時也是在葡萄牙正規工廠生產，讓大家穿著時髦又能對世界盡一份心力。

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