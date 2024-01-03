魏浚笙的叱咤造型得LV優待？4原因證寵兒地位：曾與創意總監合照

魏浚笙Jeffrey｜每年一度的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，不僅是歌手們總結全年成績的日子，也是大型時尚造型派對。雖然男士們的服飾，一般都是西裝，但都會各出奇謀，在細節上花心思。其中奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」的魏浚笙（Jeffrey），穿著Louis Vuitton馬賽克格紋外套，看來非常精神醒目，同時背後亦反映出，他是LV的寵兒？



今屆頒獎禮以「歌之森林」為題，將舞台打造成叢林，並將歌曲寓意為樹，指每棵樹都有屬於自己的故事。Jeffrey當晚以迷彩西裝外套和西褲，配搭馬賽克風格設計，與舞台主題和諧，同時突出個人風格和玩味。Jeffrey在社交媒體上表示，造型師幫他找到10多套2024春夏系列款式，最終選擇這身裝扮，不僅看來吸睛，同時也奠定他得到品牌的喜愛。或許LV要在香港招覽品牌大使的話，Jeffrey或會是首選？

魏浚笙（Jeffrey）穿著Louis Vuitton馬賽克格紋外套，看來非常精神醒目，同時背後亦反映出他是LV的寵兒？(IG@jeffreyngai)

魏浚笙Jeffrey｜造型與Pharrell有深厚意義？

若是時尚迷的話，都會記得LV男裝創意總監Pharrell Williams，在接任職位後的首個時裝秀中，將舞台打造成熱鬧場面，當時他走上天橋致謝，身上所穿的西裝外套和西褲，正是Jeffrey在頒獎禮中的打扮。這可見出Jeffrey在品牌心目中，佔著不淺的地位。

Jeffrey在頒獎禮中穿馬賽克迷彩圖案西裝。(IG@jeffreyngai)

魏浚笙Jeffrey｜LV西裝由巴黎空運到港

在去年的叱咤頒獎禮，Jeffrey以新人的身分擔任嘉賓，首次於台上開聲演唱〈第一個迷〉。他當時穿LV 2023春夏男裝全白西裝，綴以不同童趣的掛飾，看來適合其個人特色。這套服飾亦大有來頭，為巴黎時裝周的天橋款，設計亦向充滿童心的已故前男裝創意總監Virgil Abloh致敬，需由巴黎直送到手，因此Jeffrey可說是前數位穿著這西裝的亞洲藝人。

Jeffrey穿LV 2023春夏男裝全白西裝。(IG@jeffreyngai)

魏浚笙Jeffrey｜獲LV邀請出席巴黎時裝周

每次的時裝周，都是各地時尚名人的聚會，獲邀出席的人都會感到榮幸。Jeffrey去年亦飛往法國巴黎，代表香港出席LV的時裝秀，並與品牌大使宋仲基合照，引起不少關注。由於每次獲邀出席時裝秀的本地藝人不多，因此Jeffrey能夠參與LV的時裝秀，說他是LV的寵兒也不為過。

Jeffrey在巴黎時裝周中與宋仲基合照。(IG@jeffreyngai)

魏浚笙Jeffrey｜與Pharrell親密合照

此外，在日前話題甚高的LV2024早秋男裝時裝秀中，Jeffrey毋容置疑得到入場劵。他穿黃黑格紋鬆身外套，標誌性的棋盤格亦是當晚時裝秀的重點之一，再配搭黃色monogram手袋，展現出陽光小男孩般的氣場，散發悠閒優雅的魅力。除了跟好友們合照，Jeffrey亦成功向Pharrell集郵，期間Pharrell身體更稍為傾向Jeffrey，可見他也很喜歡這位小男孩。