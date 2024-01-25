羽絨外套推薦2024｜2個錯誤羽絨洗法！AIGLE、adidas等7大時尚款

羽絨外套推薦2024｜近日天氣冰冷，街上不少人都穿羽絨禦寒。不過有別一般服飾，羽絨洗法需要特別處理，日本及台灣洗衣達人便曾分享相關的清洗重點，到底需要注意甚麼，才不會降低禦寒功效？此外，以下亦會分享7大羽絨外套推薦，包括AIGLE及adidas等受歡迎的牌子。



羽絨清洗5大注意事項

韓國家事達人曾指出，手洗羽絨外套可延長保暖功效和壽命。日本家事達人每田祥子亦曾分享清洗時需注意的事項，包括檢查洗水標籤、使用清水或中性洗滌劑、使用攝氏30度溫水洗和輕力搓揉等，亦要在清洗前，將拉鏈及扣子拉好，以避免刮傷布料。

2大錯誤羽絨洗法

在台灣擁逾30年專業洗衣經驗的沈富育，也在書中分享羽絨外套的錯誤洗法：如果洗水標籤沒有寫明，羽絨外套不可乾洗，因乾洗藥劑會破壞面料上的油質加工，繼而影響保暖效用。此外，漂白劑及柔順劑亦會阻塞纖維的氣孔，令羽絨的透氣度降低，因此需要注意。

羽絨外套推薦

羽絨外套推薦牌子2024：AIGLE Women Water Repellent Down Parka HK$3,680

羽絨以較柔和的莫蘭迪色為主，展現舒適和知性魅力同時，亦容易襯搭造型，予人亮眼及活力感覺。羽絨面料輕盈和撥水，裡面採用優質80/20白鵝絨毛，帶來溫暖感覺。亦設2個口袋及1個拉鏈內袋，方便擺放物品。

羽絨外套推薦牌子2024：AIGLE Women Water Repellent Down Parka (AIGLE官網)

羽絨外套推薦牌子2024：adidas NEU羽絨褸 HK$2,249 (原價HK$2,499)

以甜美溫柔的牛油果綠色，襯搭印有品牌三間標誌的袖子，以及裡面的咖啡色調，締造和諧溫暖的感覺，亦可反轉穿著，呈現出不同的感覺。羽絨物料有至少六成源自環保物料，以減少塑膠污染。

羽絨外套推薦牌子2024：adidas NEU羽絨褸 (adidas官網)

羽絨外套推薦牌子2024：The North Face 2000 RETRO NUPTSE羽絨外套 HK$2,998

品牌最新春夏系列，以「硬核都市」為題，以千禧年弧形線條，勾勒抵肩廓形，締造率性前衛的氣質。羽絨外套採用前短後長的寬鬆A字版型設計，有顯瘦的效果，兩側亦加入長拉鍊大口袋，加上亦附有魔術貼的衣袖，大為提升活動性能，減少臃腫感覺。

羽絨外套推薦牌子2024：The North Face 2000 RETRO NUPTSE羽絨外套 (The North Face提供)

羽絨外套推薦牌子2024：lululemon Wunder Puff Waist Jacket HK$2,680

羽絨面料輕盈和撥水，長版及護頸設計亦能增加溫暖感覺，配搭可拆式帽子及腰帶，可以修飾身形，並提升時尚感覺。羽絨外套設計方便活動，亦設口袋變納物品，並採用經「負責任羽絨標準」(RDS)認證的羽絨，以減少對環境造成傷害。

羽絨外套推薦牌子2024：lululemon Wunder Puff Waist Jacket (lululemon官網)

羽絨外套推薦牌子2024：National Geographic Apparel 女裝TARUGA連帽羽絨外套 HK$3,290

同樣使用經「負責任羽絨標準」(RDS)認證的羽絨，並以「高絨毛：羽毛」的八二比例，支撐羽絨儲藏更多空氣，提升保暖效能。羽絨以白色配襯黑色線條，展現出簡潔和型格的魅力，予人時尚感覺。

羽絨外套推薦牌子2024：National Geographic Apparel 女裝TARUGA連帽羽絨外套 (National Geographic Apparel官網)

羽絨外套推薦牌子2024：FILA FUSION系列女裝F Logo連帽羽絨背心 HK$1,640

背心羽絨更適合時冷時熱的天氣，這款使用樽領及A字型剪裁，配襯腰帶設計修飾身形，同時可作裝飾，以減少沉悶感覺。帽子使用抽繩設計，更顯悠閒的街頭風格。羽絨使用環保紗物料及85%鴨絨製成，有效保持身體溫暖。

羽絨外套推薦牌子2024：FILA FUSION系列女裝F Logo連帽羽絨背心 (FILA官網)

羽絨外套推薦牌子2024：NIKE Therma-FIT 女子寬鬆羽絨外套 HK$1,329 (原價HK$1,899)

在溫暖的黑色羽絨上，混合精細的網格圖案，看來別具玩味，減少沉悶感覺。羽絨外套使用Nike Therma-FIT技術，更添保暖功效，而裡面亦設有口袋，方便擺放物品。