Lisa同款Celine包包Get！精選7款黑色手袋推薦　Ava腋下包超搶眼

今年年頭的BLACKPINK世界巡演香港站，不知各位粉絲有沒有搶到票，還是網路整個癱瘓被Shut Down？BLACKPINK的魅力無法擋，據傳黃牛票炒到非常的浮誇！



小編私心認為，這筆錢不如拿來跟偶像撞袋，而身為Celine全球代言人的Lisa時常在她IG上傳許多私服穿搭，小編就來盤點7款她揹的Celine黑色手袋，其中這個「Lisa同款」的澎澎格紋手袋經典時髦又百搭！

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Lisa首推

Lisa替大家示範上手的Matelasse，以金色的鏈條掛飾做搭配，澎澎鬆鬆的造型可以讓原先酷帥的皮衣造型有個圓潤小亮點，山羊皮的柔軟質感讓人愛不釋手，搭配休閒的成套牛仔褲裝也顯得隨性而優雅！

Logo不見了？

用兩種皮格拼接來製作這款「Triomphe Frame」，外觀運用亮面的小牛皮，溫潤的光澤感，搭配堅韌皮質，視覺效果、耐久性都極佳，手袋內部夾層選擇更為細緻的小羊皮，從手袋取物時都能感受到的柔順質感，不同於其他Triomphe，鏤空的Logo讓這包更與眾不同，街頭酷女孩不能錯過！

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小方包正當道

看膩了軟軟綿綿、圓弧形的廓形，決定用硬直的線條體現在手袋上，方方正正的袋型，垂墜的金色鏈條，容量是可以抵擋輕裝上班所需，也可以華麗轉身Friday Night，「Chain Box Triomphe」是酷女孩進可攻退可守的款式！

派對首選月亮包

流行趨勢刮起了一股腋下包風潮，向來暗黑酷酷的Celine，可能沒看過這麼搶眼的月亮包，這款「Ava Chain」用黑色亮片包裹了袋身，再以白色亮片點綴了Logo，在整片的黑暗裡，隱隱約約的閃亮細節，Party靠它耍耍小悶騷！

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甜酷女孩請注意

不像平時Celine Girl那樣的鋒利、殺氣，甜女孩如果要尋找「酷感」可以先從圓潤的「Besace Triomphe」開始擁有，有點圓弧形的設計，不那麼鋒芒畢露，Triomphe有鏤刻感的Logo增添袋款的性格，甜酷女孩請當心錢包！

滿天星亮片

在小牛皮上用亮片作點綴，亮面的皮質跟細小亮片相互輝映，以為是星星堆滿天！小巧可愛的「Mini Triomphe」袋型，精緻的女孩們東西在精不在多，時髦形象比什麼還重要，街頭回頭率肯定上升！

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倒置梯形

梯形是個尋常的手袋輪廓，但這款把梯形倒置過來！「Trapeze Triomphe」用的是亮面的小牛皮，皮革的揹帶不會太勒肩膀，上身時巧妙落在腋下的位置，手插起口袋有著巴黎女人的率性與酷感！

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