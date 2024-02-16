穿搭技巧｜初春穿搭靈感2024：極簡風回歸、鬆弛感穿搭更隨性自然

【春夏穿搭/鬆弛感穿搭2024】繼多巴胺穿搭、美拉德風格、格雷系穿搭之後，來到2024年初春似乎更流行隨性自然、舒適又簡約的「鬆弛感穿搭」。衣物的設計剪裁，加上極簡配色，行走之間更能不費力地穿出高級感。想要呈現鬆弛感穿搭中瀟灑自在、法式慵懶感，其實並不難捉摸，因為絕大部份的時尚單品都可以家中的衣櫥找到。《01女生》為大家精選推介以下春夏鬆弛感穿搭重點技巧及公式，大家立即學起來！



極簡風回歸！以「鬆弛感」開啟春夏穿搭

Less is More，從來都是時尚圈的經典法則。而鬆弛感穿搭，正是以百搭實用、簡約剪裁的單品，著出慵懶感氛圍。不論是 Oversize 或是合身俐落設計的衣服，都需要有上乘質料，加上自然柔和的配色去營造穿搭層次感，這樣「鬆弛感穿搭」才是成立。

另外，「鬆弛感穿搭」講求舒適自在的形態，漫不經意地展現出優雅及自身的質感。因此，只需最基礎耐看的時尚單品如T-shirt、襯衫、毛衣、牛仔褲等，就能穿出隨性不經意的魅力。

春夏鬆弛感穿搭技巧｜1. 疊穿營造層次感

轉季天氣時凍時熱，雖然未必每一次都要出動到冷衫，但一件薄外套當然是少不了。大家可以先穿一件貼身的T-shirt打底，再外加一件外套，下身穿闊腳西褲、牛仔褲，拉長身形比例之餘，亦可增加層次感，簡單又時尚。

春夏鬆弛感穿搭公式｜白襯衫+牛仔褲

白恤衫絕對是必備單品之一，除當作打底之外，更可以外穿成為薄外套，下身穿著經典的牛仔闊褲，再配上手袋、飾物點綴，更顯率性自然魅力。

春夏鬆弛感穿搭公式｜白襯衫+牛仔褲 (IG@lisonseb)

春夏鬆弛感穿搭公式｜白色T-shirt+套裝

如果擔心深色套裝給人感覺太過正式的話，不妨嘗試入手淺色系套裝，並且內搭一件白色T-shirt，下身穿著寬鬆剪裁西褲，再配上波鞋，顯年輕之餘，亦十分舒適，OL必試。

春夏鬆弛感穿搭公式｜白色T-shirt+套裝 (nazifeeozcan@IG)

春夏鬆弛感穿搭公式｜毛衣+牛仔闊褲+cap帽

Cap 帽絕對是掩飾沒洗頭沒化妝最佳造型單品，配上同色系的毛衣，立即營造出慵懶感，簡約而不簡單。

春夏鬆弛感穿搭公式｜毛衣+牛仔闊褲+cap帽 (kathrinbommann@IG)

春夏鬆弛感穿搭技巧｜2. 主打淺色系 黑色作點綴

春夏天穿搭講求「乾淨清爽」，自然柔和的淺色、大地色系更是本季大熱，既可提亮膚色，又可營造春日的輕盈感。穿搭比例上，可以主打淺色系，再適當地以黑色單品作裝飾點綴。

春夏鬆弛感穿搭公式｜白色闊T-shirt+灰色長裙+黑色手袋

不少女生都喜歡黑白灰穿搭打扮，踏入春夏天不妨來點變化，以白色和灰色為主要穿搭用色，配上經典百搭黑色手袋，不論約會或上班都適合！

春夏鬆弛感穿搭公式｜白色闊T-shirt+灰色長裙+黑色手袋 (kathrinbommann@IG)

春夏鬆弛感穿搭公式｜白色Oversize西裝+黑色手袋

相比起黑色西裝，白色西裝能夠擺脫秋冬的厚重感，亦更容易襯出休閒效果。只需在內配搭一件T恤，下身配搭淺色牛仔褲即可，十分適合梨型身材女生。

春夏鬆弛感穿搭公式｜白色Oversize西裝+黑色手袋 (deanaduka@IG)

春夏鬆弛感穿搭公式｜淺色套裝+黑色長靴+手袋

乍暖還寒的天氣，穿上毛衣和長裙保暖又時尚。近年亦十分流行V領設計的毛衣，配搭同色系長裙，顯臉小之餘，亦修飾身形比例，配搭黑色手袋和長靴，造型感大增。

春夏鬆弛感穿搭公式｜淺色套裝+黑色長靴+手袋(dana_zkt@IG)

春夏鬆弛感穿搭技巧｜3. 攝衫增細節感

鬆弛感穿搭並不代表闊袍大袖，巧妙地運用攝衫技巧能夠更輕易地提升時尚感之餘，亦可以保持簡潔俐落感覺，貫徹法式慵懶感的精髓。

春夏鬆弛感穿搭公式｜Full tuck全攝衫法

最基本、最容易上手的攝衫方法，只需把上衣衣襬完全地攝進下身衣物即可。建議上身穿著T-shirt、恤衫等質地較柔軟的衣物，下身穿高腰褲，就可以令雙腳更修長。

春夏鬆弛感穿搭公式｜Full tuck全攝衫法 (marvaldel@IG)

春夏鬆弛感穿搭公式｜Sloppy tuck隨性攝衫法

喜歡穿着恤衫和西褲的話，其實可以嘗試Sloppy tuck攝衫法！只需隨意地把上衣衣襬攝起，露出褲頭位置，就已經可以做出造型感。

春夏鬆弛感穿搭公式｜Sloppy tuck隨性攝衫法 (marvaldel@IG)

春夏鬆弛感穿搭公式｜Half tuck 半攝衫法

比起以上兩種攝衫法，春夏天穿搭就更經常出現Half tuck半攝衫法。因為衣物質地通常比較薄，容易做出自然率性感覺。大家需要先將一半的衣襬攝至下身衣物內，另一半則不攝，再把攝入去的衣襬輕輕拋出來就可以了，穿搭高手不妨挑戰。