8款精品珍珠頸鍊秋冬穿搭秒加分　CHANEL高貴優雅，DIOR職場百搭

說到秋冬穿搭的趣味，莫過於透過飾品的堆疊搭配出層次感了！



而當中又以「珍珠項鍊」很適合在素色的打底衫或針織上衣中營造視覺亮點，小編整理了8款秋冬疊搭必備「精品珍珠項鍊」，一起來看看！

2023秋冬8款精品珍珠項鍊推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. GUCCI

GUCCI 綴珍珠蜜蜂項鍊

珍珠給人華麗又復古的感覺，GUCCI這款「綴珍珠蜜蜂項鍊」以仿古金色的設計來展現品牌特色，源自70年代的靈感放在現代的穿搭元素也是經典不敗！蜜蜂的身驅則採用了乳白色樹脂珍珠，中央飾以Interlocking G細節。小編推薦搭配素T或是深色毛衣都很有質感！

2. CHANEL

CHANEL PLUME DE CHANEL項鍊

喜歡CHANEL的妞妞們，這款CHANEL PLUME DE CHANEL項鍊是一款能彰顯時髦氣場的單品，採用18K金、鑲嵌鑽石和養殖珍珠製成，銀色的鏈條戴起來較知性，秋冬可以搭配一些露出鎖骨的西裝外套，羽毛的造型也多了一份輕盈感！

3. DIOR

DIOR 30 MONTAIGNE 頸圈

秋冬珍珠項鍊根本是DIOR的大舞台！（笑）喜歡珍珠飾品的妞妞一定不能錯過DIOR每季推出的新作品，DIOR 30 MONTAIGNE 頸圈採用白色和金色色調樹脂珍珠及「CD」標誌細緻地圍繞頸部，俐落的頸鏈配戴起來優雅，很適合年末出席聚會或是約會戴上！

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4. CELINE

CELINE 金色飾面黃銅及玻璃珍珠CELINE PARIS PEARL頸鍊

結合極簡風格和些許女孩感元素的CELINE是越來越多女孩關注的精品品牌，飾品類同樣魅力無法擋！CELINE這款以金色黃銅和玻璃珍珠搭配的LOGO項鍊可甜可鹽，「CELINE PARIS標誌」是它最大的亮點，單一配戴即有份量感和重點！

5. LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON LV Eclipse Pearls 項鏈

LV同樣擅長以珍珠元素和金屬結合，品牌較常推出精緻的細鍊款式，穿搭上較為日常好搭！這款LV Eclipse Pearls項鏈典雅又大方，亮麗的白色樹脂珍珠垂墜於細鏈環項鏈上，上面還綴有LV Initials標誌，集珍珠、金屬LOGO和圓環特色於一身的優秀單品今年不能錯過！

6. FENDI

FENDI F is FENDI項鏈

FENDI的「F is FENDI項鏈」小編會推薦給上班族的妞妞們，小巧精緻的外觀和銀色的鏈身可以和衣櫥的每一件衣服搭配，項鍊由鍍鈀金屬製成，綴有白色水晶和白色bijoux珍珠，是一款率性又不失女性魅力的飾品！

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7. TASAKI

TASAKI fine links鑽石珍珠黃K金項鍊

今年大夯的「美拉德」穿搭熱潮妞妞們跟上了嗎？TASAKI以華麗珠光與秋冬「美拉德風格」相遇，這款「TASAKI fine links鑽石珍珠黃K金項鍊」以黃K金鍊環造型和圓潤飽滿的珍珠相互連結相扣，造型頗具記憶點！不對稱的鍊環形狀讓其留白的空間巧妙地融入棕色基調的穿搭，秋冬的穿搭精髓在此展現。

8. TIFFANY&CO.

TIFFANY&CO. Return to Tiffany™環繞項鏈

女孩們最愛的TIFFANY&CO.的珍珠款式也是小編推薦！這款「Return to Tiffany™」的項鍊完美呈現疊搭效果。迷人的純銀串珠及淡水珍珠的動人結合展現少女復古感，和絲絨質地的上衣或洋裝搭配相得益彰，同樣的技巧也能和自有的款式搭配出各種造型！

珍珠項鍊充滿光澤感的外觀和百搭的特性，配戴上能凸顯女性的堅毅魅力，妞妞們也來物色一條適合自己的珍珠項鍊吧！

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