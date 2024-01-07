穿搭教學｜2024必學格雷系穿搭重點公式　毫不費力著出簡約高級感

【穿搭技巧/秋冬穿搭】繼主打棕色系、咖啡色系的美拉德風穿搭後，時尚圈又出現一熱門關鍵字，就是「格雷系穿搭」。和英文All Grey一樣，格雷系穿搭以灰色為配搭主色，再加入深淺不一的灰色色階和不同質感的衣物去營造層次感，給人一種低調奢華、簡約時尚的高級感。百搭易襯之餘，亦永不退流行！想不費力地著出自然舒適、俐落有型的格雷系穿搭，以下穿搭重點及公式，你一定要記低！



炙手可熱的格雷系穿搭是甚麼?

Jennie早前已示範以深灰色背心配上淺灰長褲的格雷系穿搭打扮。(IG@jennierubyjane)

和Maillard Style美拉德風、Quiet Luxury靜奢風及Old Money Style老錢風不同的是，All Grey格雷系穿搭以低飽和度的灰色為主色調。灰色介於黑色和白色之間，更能做出自然柔和、樸實素雅感覺，穿搭中只要加入灰調就能營造出精緻時髦感。格雷系穿搭著重多層次的灰調搭配，再配上不同材質及剪裁設計的灰色衣物，打造出低調穩重、大方得體的感覺。

格雷系穿搭重點｜1.深淺不一 多層次配搭

不要以為灰色出現在秋冬穿搭配色中，就一定是種沉悶顏色。其實除了常見的淺灰色、深灰色之外，還有接近黑色的炭灰色；常用於緞面裙的銀灰色、藍灰色；女士們最愛Hermès 手袋都用上珍珠灰、水泥灰及大象灰等色號。大家可以按喜好，以不同深淺程度的灰色，做出多層次疊搭。

格雷系穿搭公式｜淺灰色大衣+深灰色上衣+淺灰色西褲

可以說是最容易又最不會出錯的穿搭方法，以深一度灰色的上衣為主角，再搭配淺灰色大衣及西褲，簡單地做出Tone on Tone。趕時間上班又不知道著甚麼的話，可以一試!

格雷系穿搭公式｜淺灰色大衣+深灰色上衣+淺灰色西褲 (IG@le.petit.colette)

格雷系穿搭公式｜深灰色外套+淺灰色套裝

OL上班一族必學穿搭技巧之一，內淺外深，增加視覺層次感。

格雷系穿搭公式｜深灰色外套+淺灰色套裝 (IG@immegii)

格雷系穿搭重點｜2.異材質混搭

和All Black穿搭一樣，不想給人清一色、平平無奇感覺的話，就必須在衣物材質上花點功夫。除了棉之外，可多嘗試絲質、羊毛 、緞面等，當中質料軟硬、霧面和光面等對比，都可做出不同風格，令人眼前一亮。即使是同色系，但細節位上花點心思，基本款衣服都可以著出簡約而不簡單感覺，小資女必學!

格雷系穿搭公式｜灰色毛衣+灰色西褲

灰色在不同材質上都可展現出其獨特質感，以毛衣配上西裝料配搭，更幹練更時尚。

格雷系穿搭公式｜灰色毛衣+灰色西褲 (IG@le.petit.colette)

格雷系穿搭公式｜灰色毛絨西裝+灰色牛仔褲

西裝外套一向給人正式、沉穩感覺，而牛仔褲則給人休閒感覺，這樣穿法保暖又時尚。

格雷系穿搭公式｜灰色毛絨西裝+灰色牛仔褲 (IG@le.petit.colette)

格雷系穿搭公式｜灰色毛衣+灰色百摺短裙

毛衣是每年秋冬季必備單品，今年想在搭配上來點意思，可以配上百褶裙，著出高級學院風感覺。

格雷系穿搭公式｜灰色毛衣+灰色百摺短裙 (IG@justine_va)

格雷系穿搭重點｜3.適當地做出色彩對比

All Grey對於不少穿搭新手而言，或多或少都會擔心難駕馭，其實可以加入少許個人風格色彩，以帶有鮮明對比色的配件點綴一身全灰造型。例如灰色配棕色，著出溫柔少女感；灰色配紅色，充滿喜慶節日氣氛和時尚感；灰色配粉紅色，甜美粉嫩，夢幻感十足。

格雷系穿搭公式｜灰色+紅色

灰色配上紅色，會比起黑紅配來得更有時尚感和秋冬氛圍感，亦成為了不少時尚博客秋冬最愛穿搭。

格雷系穿搭公式｜3.灰色+紅色 (IG@sasha_fuks)

格雷系穿搭公式｜灰色+藍色

灰色和藍色的配搭，就是簡潔又高級的代表。大家可以參考時尚博主veneti.a一樣，以黑色樽領打底，再加上藍色恤衫，配上灰色套裝和大衣，簡約時尚又有新鮮感。