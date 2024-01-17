紅色唇膏推薦2024｜記者評測5款專櫃唇膏 NARS高CP值、這款最顯色

【紅色唇膏推薦2024/新春彩妝】 農曆新年和情人節將至，當然要以紅潤好氣色示人。而一枝紅色唇膏更是萬年不敗、所有女生手袋必備的化妝小法寶，去黃顯白之餘，亦能增添貴氣氛圍感，散發女性迷人魅力！這次《01女生》4位記者為大家推介最愛紅色唇膏，當中包括YSL BEAUTÉ、Hermès、Gucci Beauty 、Charlotte Tilbury及NARS。另外，亦會加入評測結果，大家入手紅色唇膏時，不妨參考一下。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

記者評測：5大紅色唇膏推薦！

記者評測：5大紅色唇膏推薦 (張懿慧 攝)

高級記者 張懿慧 - 瞬間提升氣息的時尚好物

紅色唇膏推薦｜1.YSL BEAUTÉ 絕色時尚啞緻唇膏 #N°2024炭焙紅茶HK$390

紅色唇膏推薦｜1.YSL BEAUTÉ 絕色時尚啞緻唇膏 #N°2024炭焙紅茶HK$390 (張懿慧 攝)

提起紅色唇膏，總會立即聯想到YSL唇膏系列，任何膚色的女生都可以突顯她的好氣息！系列今年最新推出皇牌色調 #N°2024炭焙紅茶，摻雜着隻炙熱紅色的亮橙，比其他紅調更顯白，更易駕馭。

唇膏質地幼滑，皮革霧面妝效，薄薄一層塗上嘴後帶有棕調，厚塗的話就更顯女王氣場！另外，方形筆管設計能幫助化妝新手精準描畫雙唇曲線，輕鬆打造高級又耐看的貴氣妝容。

紅色唇膏推薦｜2.Rouge Hermès #75 Rouge Amazone HK$620

紅色唇膏推薦｜2.Rouge Hermès #75 Rouge Amazone HK$620 (張懿慧 攝)

愛馬仕自從2020年推出唇妝系列後，一直深受各個年齡層女士歡迎，加上每半年就推出3款限定色，色號可以說是琳瑯滿目！來到農曆新年、情人節這些大日子，用帶暖調紅色的 #75 Rouge Amazone，令氣息更加紅潤！

這款緞面唇膏質地細膩順滑，塗上嘴後不會起唇紋，有一定的滋潤度。另外，筆者曾嘗試外出拍攝時使用它，午餐後只補一次妝，晚上卸妝時發現色澤依然明顯，可見持妝度相當高。

記者 朱加曦 - 玫瑰氣質營造法則

紅色唇膏推薦｜3. Gucci Beauty Rouge De Beauté Brillant Flora唇膏 #208 They Met in Argentina HK$345

紅色唇膏推薦｜3. Gucci Beauty Rouge De Beauté Brillant Flora唇膏 #208 They Met in Argentina HK$345 (張懿慧 攝)

特別喜歡唇膏的玫瑰色調，由於接近唇色，因此塗後感覺自然，同時能夠覆蓋原來不均的色澤，使雙唇看來順滑和水潤，提升MLBB的個人魅力，對於喜歡清素妝容的筆者而言，是個不錯的選擇。

唇膏質感易推，帶有亮澤感，並注入黑玫瑰油、牡丹花油、荷荷巴籽油及乳木果油等，在補濕滋潤的同時，散發淡淡療癒香氣。雖然唇膏為當年的限量版，不過在官網依然可買到它的色號。

記者 李樂瑤 - 打造溫柔知性好氣質

紅色唇膏推薦｜4.Charlotte Tilbury Hot Lips 2 Lipstick #Glowing Jen HK$310

紅色唇膏推薦｜4.Charlotte Tilbury Hot Lips 2 Lipstick #Glowing Jen HK$310 (張懿慧 攝)

新年喜慶洋溢，但如果全身都紅噹噹：上至妝容、下至服飾，未免太過像行動版利是，又令人難以看出造型重點。想增加新年感，同時又不想令人眼花撩亂？眼妝上可以加入鮮艷紅色的部分，唇膏、胭脂等則用偏啡調的紅調互相配合。

提到低調紅色，筆者會選用Charlotte Tilbury 這支大熱多時的Hot Lips 2 Lipstick #Glowing Jen，經典玫瑰金色配上豹紋，配合Tilbury 招牌標誌，外殻精緻、帶有復古感令人忍不住入手收藏。

可替換式設計相當方便及環保，而內容物亦同樣出色：奶油質地絲滑水潤，不論拜年入門前衝忙上妝或是飯後補妝，那怕沒有好好細緻推開亦不會顯得一噠噠，輕鬆顯色、不顯唇紋。妝感偏紅帶玫瑰色並帶有微光澤感，溫柔知性感覺馬上收獲長輩、好友歡心。

記者 許秀麗 - 易上手！輕易勾勒完美唇形

紅色唇膏推薦｜5. NARS Powermatte 玩魅啞緻唇膏筆 #DOLCE VITA 888 HK$260

紅色唇膏推薦｜5. NARS Powermatte玩魅啞緻唇膏筆 #DOLCE VITA 888 HK$260 (張懿慧 攝)

NARS 的唇膏不論是顯色度還是易上手程度，都是筆者的最愛之一。早前品牌推出了全新Powermatte 玩魅啞緻唇膏筆，以唇膏筆狀設計，可配合筆刨使用，輕易勾勒完美唇形，對新手來說非常友善。筆者就入手了色號#DOLCE VITA 888，是一款很有氣質的乾燥玫瑰色，不僅不挑膚色還有顯白效果。

除了在色調讓筆者感驚艷外，唇膏筆的順滑易推亦是很出色，採用霜狀轉化啞緻妝感，輕輕一塗一抹即有好氣色的冬季霧面唇妝。此外唇膏不僅高顯色度，還做到長時間自然不脫色，沾杯也不明顯，是筆者在農曆新年和情人節外出時必帶的唇膏。

紅色唇膏推薦｜5款專櫃唇膏評測表 (01製圖)

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