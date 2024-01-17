如何選紅色唇膏？星級化妝師教選命定唇色+持妝技巧

【化妝教學/紅色唇膏選色】紅色唇膏給人既有印象是成熟穩重、高貴和充滿女人味，但隨着化妝技巧的演變和韓式化妝的出現，時至今日紅色唇妝都能打造出年輕又迷人的妝感。《01女生》邀請到星級化妝師Janice Lam 和大家分享選出命定唇膏顏色準則，以及持妝不掉色技巧。想在新年和情人節前入手紅色唇膏的你，不妨參考一下。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介最愛紅色唇膏，當中包括YSL BEAUTÉ、Hermès、Gucci Beauty 、Charlotte Tilbury及NARS。另外，亦會加入評測結果。詳見 >>>紅色唇膏推薦2024｜記者評測5款專櫃唇膏 NARS高CP值、這款最顯色 <<<

冷暖膚色要選不同紅調 2大準則選出命定唇膏顏色

紅色唇膏亦有區分不同層次的紅色以及偏色。(張懿慧 攝)

紅色唇膏帶有不同程度的紅調，例如正紅色、紫紅色、磚紅色等，再配合霧面、啞緻、緞面等質感，都能營造出不同妝感。若要從中挑選最適合自己的一支紅色唇膏和命定唇妝，Janice 建議大家可按以下準則入手。

選出命定唇色｜1.了解自己膚色和風格

一般亞洲女生都是暖皮，建議選擇正紅色、橙紅色、磚紅色或玫瑰紅色唇膏，更能顯好氣色和顯白。冷皮女生，想營造成熟、型格感覺，可揀選深紅色、紫紅色或偏藍調的紅色唇膏。

選出命定唇色｜2. 配合唇形

以瑪麗蓮夢露為例，唇峰和唇線比較圓潤，給人性感感覺；如果唇線較直、唇峰較尖，則適合型格打扮；如果上下唇偏厚，唇峰沒有棱角，就可以嘗試減齡又有活力的「嘟嘟嘴」唇妝。而畫唇妝時，就可以用小型化妝掃或棉花棒小範圍地向外暈染，令嘴唇看起來是翹起，唇形亦更加豐滿。

持妝不脫色技巧

持妝不脫色技巧 (張懿慧 攝)

一般而言，唇膏質地可影響持妝度。啞緻、絲絨質地唇膏，絕大部份是持妝度高。如唇膏質地充滿亮澤感，相對下較易暈染，亦容易因輕微觸碰而脫妝。

想加強唇膏持妝度，建議在塗抹潤唇膏後，先用紙巾輕印唇部，或隔著一張薄身紙巾，加上少許碎粉做定妝。