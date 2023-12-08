7款精品LOGO耳環推介　LV鴛鴦小花極精緻、DIOR奶白珍珠優雅貴氣

穿搭的加分重點往往在於飾品的點綴，在現今崇尚極簡美學的流行之下，簡單的LOGO耳環變成了許多女生們嚮往的逸品！



小編精選7款百搭的「精品LOGO耳環」，秋冬就靠這些美好的小配件取勝！

7款百搭精品LOGO耳環推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. LOUIS VUITTON - LV Iconic Flower 耳環

初次入手LV家的商品，可以從不挑風格的飾品類開始！LV Iconic Flower的設計時尚又溫柔，融合路易威登經典的Monogram圖案元素也是值得入手的原因之一，左右兩邊以不同的花朵圖案呈現，頗具趣味。金色黃銅吊墜垂掛LV initials標誌，在撥髮間可以不經易地展現出優雅的一面！

2. DIOR - PETIT CD 耳釘

DIOR的PETIT CD 耳釘是女生們出席重要場合可以派上用場的配件，金屬配上奶白色樹脂珍珠遠看好像一朵太陽花，珍珠會依觀看角度的不同呈現色彩繽紛的樣貌，小編推薦可以搭配小香風外套或毛呢類單品，增添奢華精緻感！

3. PRADA - Smalto Jewels耳環

PRADA今年的許多作品中都能看到搪瓷Prada的經典元素，這款耳環以不容易過敏的925純銀打造，有稜有角的三角標誌帶有叛逆的龐克感，中性的色系和設計也可以和另一半一起配戴情侶穿搭。

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4. FENDI - Forever FENDI耳環

FENDI簡單有造型的飾品很適合上班族配戴，Forever FENDI耳環以100%青銅製成，用兩個F字型組合成一個簍空正方形的圖案，短髮的女生們很適合這類俐落感的單品，此款耳環和知性的穿搭或是休閒的風格都可以搭配，也可以和其他的有垂墜感的FENDI耳環互相混搭！

5. BALENCIAGA - WOMEN'S B CHAIN XS EARRINGS IN SILVER

迷你的LOGO耳環同樣也很值得關注，BALENCIAGA的B CHAIN XS EARRINGS以銀色金屬和水鑽結合，打造出這款有點Y2K感的銀色耳飾，正反兩面看都有不同的感覺！另一面刻有巴黎世家的英文LOGO，展現低調的小奢華感！

6. GUCCI - GG MARMONT耳環

GUCCI迷會喜歡的GG MARMONT耳環，以醒目的雙G標誌做為焦點，外型流暢而優雅，日常打扮都可以配戴它，採用925純銀的材質可放心入手，當作送禮的選項也不失敗！

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7. CELINE - 銠銀色飾面黃銅及水晶CELINE DAISY耳環

CELINE這款外型好像繡球花膨潤的DAISY耳環是少女們的最新夢幻逸品！外圍用水晶和黃酮製成，中間鐫刻CELINE PARIS標誌，配戴時會微微擺動的綴飾讓人忍不住多看一眼，女生們可以先入手一路戴到明年春天！

以上7款耐看的精品LOGO耳環推薦給女生們，不論是送禮或自用都很實用！

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