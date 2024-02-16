2024春夏7大矚目迷你手袋：CHANEL、Dior優雅動人 LOEWE女星愛用

【名牌｜小廢包】精緻的小廢包，一直是許多女生的心頭好。擁有小巧玲瓏的造型，加上大多品牌的迷你型手袋的價格，也會相較經典款手袋易入手，所以每季的新款迷你手袋，都是大家觀望對象之一。這次《01女生》為大家集合了多個品牌的春夏季新款小廢包，包括CHANEL、CELINE、Dior、Saint Laurent等品牌，一起來看看吧！



春夏迷你手袋推薦1. CHANEL MINI SHOPPING BAG HK$34,300

CHANEL MINI SHOPPING BAG有著Kelly Bag相似的外型，保留了品牌標誌性的菱格紋縫線，但縫線更淨，同時在皮革選用上以柔軟的小羊皮呈現，使菱格紋更有澎脹感。此外，MINI SHOPPING BAG還換上了環狀翻蓋封口，以及添加了厚重感的雙手柄設計，與手袋精緻的外型形成反差感。在顏色上，手袋目前共推出4款，包括極具冬日感的粉紅色斜紋軟呢款、經典黑色、很適合春夏的白色和粉紅色皮革款，都是很有少女感的款式。

春夏迷你手袋推薦1. CHANEL MINI SHOPPING BAG HK$34,300（CHANEL官網）

春夏迷你手袋推薦1. CHANEL MINI SHOPPING BAG HK$34,300（CHANEL官網）

春夏迷你手袋推薦2. LOEWE Mini Pebble Bucket bag in soft grained calfskin HK$18,450

水桶袋可說是必備袋款之一，LOEWE早前推出的Pebble Bucket bag，極受女星們和時尚達人愛戴！這款水桶袋擁有簡約俐落的外型，手袋底部設計成方形，搭配上水桶狀的袋身，為原本就是實用型的手袋再大大提升了收納容量。目前官網上柔軟粒面小牛皮款的Mini Pebble Bucket bag共推出3款顏色，包括白色、珍珠灰以及沙棕色，顏色不僅柔和極氣質，也很適合春夏季使用！

Lisa、林智妍紛紛揹上LOEWE新水桶袋！兩款尺寸 多種配色時尚易搭

BLACKPINK Lisa 揹上了中型LOEWE Pebble Bucket bag（IG@lalalalisa_m）

春夏迷你手袋推薦3. Dior Miss Caro Mini Bag HK$24,000

Miss Caro Mini Bag是不能錯過的一款，具品牌標誌性和新元素於一身，很值得入手！手袋採用品牌獨有的Macrocannage縫線絎縫，配上柔軟小羊皮製成，在翻蓋上飾有靈感自Dior香水瓶蓋的金色飾面金屬CD 扭扣。手袋另一大特色—可調節式鏈條，選用了以金色飾面金屬鏈節和與皮革相配的同色琺瑯鏈節的交替設計，不論是手提、肩背或斜挎時，都時尚度十足！

春夏迷你手袋推薦3. Dior Miss Caro Mini Bag HK$24,000（Dior官網）

春夏迷你手袋推薦4. CELINE 光滑牛皮革半月形盒袋 HK$16,500

CELINE近來新推出的光滑牛皮革半月形盒袋，推有甜美精緻的外型，最適合於春夏之際使用！這款手袋選用耐用的牛皮皮革配上牛皮革麂皮襯裡，製成了這個半月形的盒袋。而且這款手袋有多種揹法，使用半圓手柄手提時，格外典雅高雅；當配上可拆除及可調校肩帶後，變成單肩或斜揹手袋，就多了幾分嬌俏可愛的感覺，很適合在夏天襯上小洋裝時使用。

春夏迷你手袋推薦4. CELINE 光滑牛皮革半月形盒袋 HK$16,500（CELINE官網）

春夏迷你手袋推薦5. Burberry Shield Sling Bag HK$16,500

腋下袋亦是時尚之選，Burberry全新的Shield Sling Bag，設計簡約易搭又實用，甫推出𣊬間吸引眾明星和時尚達人揹起來！手袋外型酷似古時候的騎士盾牌，旁邊還掛有一個以馬用鈴鐺為靈感吊飾為造型點綴，亦可因應造型隨時拆卸，別具特色！而手袋採用了雙向皆可調節的皮革肩帶﹐更便用調節長度。手袋共推出8色，包括有品牌經典的騎士藍（knight blue）、珍珠白、黑色、粉紫色、植物綠等，當中不少是粉嫩配色，很適合春夏季使用。

Burberry推出全腋下袋：採用低調不見Logo、格紋設計 簡約易搭配

Burberry的品牌大使NewJeans成員Danielle，在早前出出席品牌活動聖誕期間限定時，就率先演繹了Micro Shield Sling Bag（IG@newjeans_official）

春夏迷你手袋推薦6. Chloé MARCIE MICRO BUCKET HK$11,100

Chloé今年率先推出的龍年系列單品，以優雅盛開的木蘭花為主題，配上低飽和色系，也是很適合春暖花開的春夏季！其中品牌備受女生們喜愛的迷你水桶袋，是這系列最不能錯過的單品。這款手袋換上了奶黄色，配上品牌標誌性的柔軟粒面小牛皮製成，並採用皮革拉繩作固定開合。此外，手袋兩側有飾有標誌性金屬配件，鏈條也是選用金屬，與皮革營造出微妙的對比效果，清新又別具活力。

Chloé 龍年新品以木蘭花展女性力量：柔和粉色手袋、春意盎然首飾

春夏迷你手袋推薦6. Chloé MARCIE MICRO BUCKET HK$11,100（Chloé官網）

春夏迷你手袋推薦7. Saint Laurent GABY VANITY BAG 迷你羊皮革肩帶手拿包 HK$15,900

Saint Laurent 的迷你羊皮革肩帶手拿包，採用柔軟的小羊皮，配上猶如扁長的化妝袋外型，時尚感十足！手袋尺寸為18X11X6.5厘米，可在收納常用小物件、化妝品、小錢包等，是實用又精緻的小方盒手袋！此外手袋採用全拉鏈式，綴以CASSANDRE和菱形絎縫縫線，款式優雅又知性大氣，平日只需要襯上簡單的背心牛氣褲就已經很好看！