LV加價2024｜大熱手袋加幅約5%：最新價格一覽＋5維持原價人氣款

LV加價2024｜Louis Vuitton（LV）今年第一次加價，已於近日悄悄完成了！據中國傳媒報道，LV於昨日（19/1）上調部分產品在中國市場的售價，加幅約在6%左右。而今日發現香港LV官網，亦已將部分手袋價格上調了，加幅約在5%。

而這次與去年6月價格整調相比，加幅減少且加價款式不多，之前一直在觀望入手的話要好好把握時機，畢竟早買早享受！這次《01女生》除了為大家整理了已加價的款式及升幅外，還精選了數款LV過往都有加價，但這次沒有調整價格的款式。



LV加價2024｜CarryAll PM

Louis Vuitton CarryAll 手袋無論是實用程度，還是時尚度都是相當高，由推出至今都深受不同年齡層女生喜愛。手袋採用品牌標誌性的Monogram帆布製成，搭配天然皮革飾邊，充滿設計感。此外手袋還備有一個同樣採用Monogram 帆布製成的可拆卸拉鍊袋，透過皮帶固定在包包上，亦可除下單獨使用，設計貼心。

LV加價2024｜CarryAll PM

原價：HK$20,700

最新售價：HK$21,700



LV加價2024｜CarryAll PM（Louis Vuitton官網）

LV加價2024｜NéoNoé MM

水桶袋一直是女生們難以抗拒的存在，Louis Vuitton NéoNoé MM，實用的容量配合採用品牌標誌性的Monogram帆布製成，以及彩色皮革飾邊和相配的粘合襯裡，時尚度大大提升！而這款手袋還備有可調節的智慧肩帶可以斜背或單肩揹，是許多上班族女生的愛用手袋！

LV加價2024｜NéoNoé MM

原價：HK$17,100

最新售價：HK$18,100



LV加價2024｜NéoNoé MM（Louis Vuitton官網）

LV加價2024｜Boulogne

Louis Vuitton Boulogne手袋，同樣採用經典Monogram帆布製造而成，袋款經典且富設計感，簡單日常穿搭再搭配上這款手袋，即大大提升造型精緻度。Boulogne手袋除了可以手提或作腋下包外，還配有可拆卸肩帶，可變成斜背、長肩背和短肩背，多種揹法非常實用。

LV加價2024｜Boulogne

原價：HK$19,700

最新售價：HK$20,700



LV加價2024｜Boulogne（Louis Vuitton官網）

Louis Vuitton 2024首次加價後，維持原價的手袋：

LV2024｜Alma BB

Louis Vuitton Alma BB手袋採用了經典Monogram帆布製造而成，並以貝殼形的造型配上1個Toron手柄，非常甜美，但不失優雅和時尚度。手袋還綴有金色掛鎖和鑰匙和皮革鑰匙套，更加精緻迷人。

LV2024｜Alma BB

現時售價：HK$15,100



LV 2024｜Alma BB（Louis Vuitton官網）

LV 2024｜Nano Speedy

Louis Vuitton Nano Speedy一直是品牌熱門款式之一，而這款迷你尺寸手袋，其精緻度更是大受女生們喜愛。Nano Speedy手袋以圓筒型設計呈現，配上Monogram 帆布、做舊天然牛皮作飾邊及金色五金配件，造工精緻，很值得入手！

LV 2024｜Nano Speedy

現時售價：HK$15,100



LV 2024｜Nano Speedy（Louis Vuitton官網）

LV 2024｜Multi Pochette Accessoires

Louis Vuitton 的Multi Pochette Accessoires，是一款混合斜背包，帶有多個口袋和隔層，是將Pochette Accessoires、Mini Pochette Accessoires 和圓形零錢包組合在一起，款式非常型格！手袋採用Monogram 帆布製成，兩個小袋兩側飾有迷你Monogram 圖案，配有可拆卸金色鏈條和可調節的「Louis Vuitton」刻字提花肩帶，提供多種攜帶選擇。

LV 2024｜Multi Pochette Accessoires

現時售價：HK$ 21,600



LV 2024｜Multi Pochette Accessoires（Louis Vuitton官網）

LV 2024｜Pochette Métis

Louis Vuitton 的Pochette Métis 是品牌保值袋款之一！而且手袋憑藉其流行的挎包輪廓，備受眾時尚達人喜愛。手袋採用品牌標誌性的Monogram 帆布製成，配有獨特的 S 鎖扣和拋光金色飾面，時尚優雅，很適合於正式場合使用！

LV 2024｜Pochette Métis

現時售價：HK$ 21,100



LV 2024｜Pochette Métis（Louis Vuitton官網）

LV2024｜Loop

半月形手袋是近年大熱的手袋款式，而這款Louis Vuitton 的Loo手袋是Nicolas Ghesquière為2022 早春系列設計，呈半月形法式長方形，靈感源自品牌檔案中的羊角麵包，設計非常精緻。手袋採用品牌標誌性的Monogram帆布及天然牛皮飾邊，正面拉鍊口袋則選用 LV Circle 拉鍊頭作閉合，以及可肩背的鏈條和斜挎皮革肩帶，大大增加揹上身的造型時尚度！

LV2024｜Loop

現時售價：HK$19,700

