極簡手袋｜The Row Margaux將取代Hermès Birkin？3原因值得買

【穿搭教學/Quiet Luxury/The Row手袋】自Clean Fit 、Quiet Luxury 的熱潮崛起之後，幾乎整個時尚圈都是The Row當道，品牌主打極簡低調設計、精湛工藝、優質皮革材質，其簡潔但辯識度極高的手袋外型，更被視為可媲美貴婦級別的Hermès (愛馬仕) 手袋！

而早前Lyst的「2023年第四季時尚報告」中，The Row Margaux bag手袋更擊敗Adidas、MiuMiu及Prada等大牌 ，奪得最紅時尚單品的冠軍寶座。到底這個手袋有何吸引之處，令Jennie、Rosé 、Jennifer Lawrence等一眾女星、時尚博主成為忠實粉絲，每天OOTD穿搭都離不開它呢？



喜歡極簡時尚 首先要認識The Row

浮誇老花圖案、明顯Logo設計的潮流，似乎已成過去。而低調奢華、極簡設計，則在時尚界快速竄起。當中，童星出身的雙胞胎姐妹Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen於2006年成立The Row，其簡約俐落、富有質感、長青又實用的設計，更成為Quiet Luxury時尚的代表。

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女星、時尚Blogger人手一個

The Row最成功的其中一個地方，其實就是完全理了女性使用手袋的痛點：實用、外觀好、百搭易襯。因此，品牌的不同手袋系列都有一班忠實粉絲，更深得一眾明星、時尚博客、KOL歡心。如Hailey Bieber最愛Half Moon Bag；在Jennie私下穿搭曝光率極高的Terrasse Bag；Gigi Hadid 更是Park Tote bag的忠實用家，而Rosé、Jennifer Lawrence則愛用The Row Margaux手袋。

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2024最紅手提包：The Row Margaux手袋

Margaux 系列於18年前推出，其最大特點為簡潔又俐落的線條設計，袋內只有一個暗格位置，其容量特大，用於通勤、旅行、做運動亦是十分方便。大家亦可以按需要去入手適合的尺寸，分別為10、12、15 和17 英寸。

另外，設有不同皮革質地可選，如最熱賣的麂皮、霧面粒面小牛皮、馬鞍皮、帆布併黃油皮等。配色方面，設有最經典的黑色(Black)、最具人氣的啡棕色 (Cuir)、最溫柔的深灰褐色( Dark Taupe) 等，亦有其他特別色系如干邑色(Cognac)、橙色(Orange)、象牙色 (Ivory)等，打造不同穿衣風格下的極簡時尚。

值得入手The Row Margaux原因｜1. 不用「配貨」易於入手

近年不少奢侈品品牌都加入了「配貨」行列，除了要和SA鬥志鬥力、打好關係之外，亦要額外入手一些「配貨雷品」，令不少人被迫「捱炒價」才可買得心頭好。The Row暫時不需要「配貨」，想入手的話，其實可於官網或其他時尚服飾網站直接購買。

值得入手The Row Margaux原因｜2. 價格是Birkin的1/3 性價比高

Birkin作為「Hermès 包王」BKC手袋之首，以一個Togo皮的Birkin 25為例，2024年參考售價為$93,400，而配貨額隨時是原價1倍至1.5倍不等。

Margaux手袋於官網定價為HK$39,400至HK$61,900，比起身價動輒6位數的Bikin手袋，價格似乎更平易近人。

或許在不少人眼中，Hermès是擁有百年工藝的頂級大牌子，每個手袋都是人手所製，獨一無二。不過如果想找一個質感相近，同樣大方得體、百搭長青的手袋的話，Margaux亦是一個不錯選擇。

值得入手The Row Margaux手袋原因｜3. Quiet Luxury大勢所趨 永不過時

Quiet Luxury「靜奢風」在時尚界大行其道，越來越多人都傾向入手簡約實用、長青易襯、充滿細節質感的單品，低調地呈現出高級感氛圍。The Row手袋設計主打經典中性配色、簡單卻充滿氣勢的設計。以Margaux為例，色號主打低飽和度配色，細小的Logo藏於袋側底部，完美地演繹Quiet Luxury的極簡時尚特質。