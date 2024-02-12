Hermès春夏手袋｜彩繪Birkin VIP搶崩頭，Kelly、Constance添新款

Hermès 以頂尖的皮件工藝，不只讓品牌穩坐金字塔頂端，同時還是女人心目中的夢幻逸品！



隨 2024 春夏即將來臨，品牌搶先公佈最受注目的單品－手袋，除了經典款Kelly、Birkin再添新成員，品牌亦有多款時髦的全新包袋，準備讓女孩再次臣服。

愛馬仕2024春夏包款推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Fonsbelle Chaîne肩背包

「Fonsbelle Chaîne」這款包源自於 Hermès 1970 年代的作品，工匠運用細膩的皮革塑形方式打造，整體沒有過多複雜的裝飾，維持品牌一貫的簡約，在細節上以呼應馬術的鏈結作為背帶及包釦，復古雋永的風格，用上 10 年也沒問題。

Arçon肩背包

Hermès 近年來的新經典包款「Arçon」再推新尺寸！過往以中大型樣貌登場的「Arçon」這次推出了小尺寸，容量同樣可裝得下手機、錢包及鑰匙 ... 等物件，時髦與實用兼具，很適合日常使用。

P’tit Arçon腋下肩背包

除了新尺寸的「Arçon」外，Hermès 亦為其系列包款增添新成員「P’tit Arçon」，可當腋下包肩背，同時也能斜跨，實用性極高的特性，在本季絕對能成為主角！

Birkin Sellier Faubourg en fête提包

Birkin Birkin是包袋界殿堂等級的存在！這次品牌以福寶大道總店的店門為繪製靈感，運用水粉效果手繪成呈現，而標誌性的鎖釦則變成一顆迷你迪斯可球的造型，整體包款極具收藏價值！

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Boucle Sellier Chaîne晚宴包

想用一款很酷的手拿包成為晚宴焦點嗎？這款「Boucle Sellier Chaîne」手拿包以品牌最具代表性的 Box 小牛皮為材，內襯則以小羊皮包裹，並在包身上以宛如手鍊的鏈帶裝飾，個性感十足的設計，讓妳能成為每一場派對的焦點。

Néo Médor手拿包

延續率性十足的手拿包，這款運用 Chamkila 山羊皮材質所設計的款式，包身以金字塔型鉚釘裝飾，整體運用更為硬挺的廓形呈現，完全能爆擊酷女孩的心。

Constance Élan肩背包

被戲稱為康康包的「Constance」，無疑是當今品牌最受歡迎的包款之一，這次設計師以更為纖薄細長的身形呈現，讓康康包擁有更為摩登現代的造型。

Cordage提包

受到馬術世界的啟發，這款編織提包，以呼應類似韁繩的元素做編織，並搭配上堅韌的小公牛皮，整體造型感十足，非常長適合度假搭配使用。

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Horseback肩背包帆布

這款以馬鞍為靈感的「Horseback」，以符合人體工學的曲線設計，並搭配上菱格紋的衍縫設計，可裝得下電腦、手機及文件的物品，非常適合工作及通勤使用。

Mousqueton肩背包

喜歡水桶包的女孩，這款「Mousqueton」請存起來！設計師運用細膩柔軟的 Evercalf 小牛皮製作，並延續 Hermès 的馬術精神，以一只牽繩鉤環做裝飾，包款整體率性簡約，能搭配在各種不同風格的服裝裡。

Haut à Courroies Coup de soleil提包

即便身為金字塔頂端的品牌，Hermès 在設計上則不忘童趣和幽默感，例如這款「Haut à Courroies」系列手提包，外型以經典的Birkin包為延續，細節上工匠以模板印刷工藝創造出 “曬痕” 效果，不禁讓人會心一笑。

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