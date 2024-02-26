2024時尚潮流｜初春必備時尚穿搭：Girl-core、針織、網紗元素

【2024時尚/潮流趨勢】來到初春時分，時尚名牌都紛紛開始早春時裝展，想跟在潮流的趨勢，不一定要坐等正夏時，滿大街出現相類似的款式才恍然醒悟，亦可以從早春時裝展、名星藝人、網絡身上參考一番，為新一年揭開序幕。



初春必備穿搭：Girlcore

Ballet Core的熱潮，可媲美Y2K般，從上年一直受大家熱捧到今年，特別是Ballet Core 的蝴蝶結元素，更是從頭到腳，甚至服飾當中亦有出現。今年更演變成Girlcore ，令浪漫、富少女感的心型、毛絨、網紗、蕾絲等元素變成大熱，盡顯女性柔美感。

初春必備穿搭：針織元素

針織單品可說是保暖同時增加服裝層次感，特別合適在悶焗的春天，針織配件亦是一個不錯的選擇。想要年輕活潑感，在透紗上衣或短tee上，搭配一件針織背心;想打造高雅、知性感，則可以選擇單穿或疊加薄身的針織或毛氈材質上衣。

初春必備穿搭：裙褲裝混搭

疊穿混搭是穿搭百年不敗公式，除了能打造出風格恰到好處的穿搭，亦可以加強穿搭的造型亮點。今年更興起裙褲裝混搭，以薄紗背心裙搭配牛仔褲、寛褲的造型，輕鬆打造休閑甜辣感。

初春必備穿搭：裙褲裝混搭（IG@from_minju）

初春必備穿搭：高腰元素

高腰絕對是2024年度必備元素，從各大品牌 Louis Vuitton、Saint Laurent、Loewe到Hermès，高腰褲裝的出場率之高。想為裙裝或外套增加高腰身，就需要到粗腰帶配件！

初春必備穿搭：無LOGO元素

Quiet luxury、老錢風等成為今年大熱趨勢，大家可以挑選材質不易皺、設計感重、無明顯Logo的單品，輕鬆打造高級感。

初春必備穿搭：無LOGO元素（Hermès）

初春必備穿搭：長形包款

大型手袋重返舞台，去年休閑、隨性的Tote Bag、軟笪笪的材質到上年大熱的雲朵包，而今年更興起長形手袋的潮流，將腋下包與正裝感的工事包結合，展現出另類休閑感。

初春必備穿搭：長形包款（MIU MIU）

初春必備穿搭：增高圓頭鞋款

存在感強烈、略顯笨重的鞋款多年熱潮不退，例如設計繁複的老爹鞋、誇張大型的鞋款等。今年同樣是存在感強烈的鞋款，略有不同的是，今年鞋款潮流更注重揉合簡潔、正裝元素與笨重感，例如CROCS、UGG以及各款增高厚底皮鞋。