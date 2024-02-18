Loewe 2024春夏5大精選手袋　Flamenco Purse、Squeeze最受注目！

Loewe 無疑是當今最受歡迎的精品品牌，不只營收年年成長，每一季所推出的新包款都能成功上熱搜！



在 2024 春夏來臨之際，品牌亦釋出今年上半年最受注目的 5 大包款！自年終獎金準備入袋之際，Loewe 已經準備好一張完美的購物清單，讓妳跟錢錢說聲抱歉了！

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Flamenco Purse

在今年一開春登場的新款包「Flamenco Purse」，以品牌最具代表性的包款「Flamenco」為設計基底，在設計上以更澎潤的皮革重新演繹，精巧的尺寸加上可愛的配色，絕對能成為 2024 年最受注目的包款之一。

Pebble

2024 春夏初登場的「Pebble」，以簡潔的外觀呈現出水桶包的廓形，在背帶上一只能調節長短的大金釦成為亮點，跟上大包的風潮，同時又不失去玩味的細節，不得不讓人佩服 Loewe在設計包包時的謬斯。

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Puzzle

即便問世了好幾年，「Puzzle」的魅力依然不減！在這個春夏。品牌排除再次用寬肩帶演繹此包款外，亦推出了向日葵黃、春玉綠及陶土綠三款全新配色，並搭配上具有細緻光澤的緞面小牛皮，讓包款兼具優雅與休閒的氣息。

Puzzle Fold Tote

Puzzle 系列家族德新成員「Puzzle Fold Tote」，自推出後反應便超級熱烈！實用與造型兼具的特性，讓該包款很快就擄獲一票粉絲的心，在春夏之際品牌加碼推出奶油黃撞色款，輕盈明亮的色彩，讓人愛不釋手。

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Squeeze

「Squeeze」是 Loewe 的新成員之一，可愛的提把、廓形，讓它一登場就受到注目，今年春夏再推的向日葵黃及春玉綠，優雅又不失年輕感的色彩，喜歡衝小型尺寸的包款完全可以列入參考！

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