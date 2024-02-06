結婚首飾丨婚紗拍攝必備：價格親民輕奢珠寶、特別鑽飾、新娘首飾

【結婚首飾/輕珠寶】籌備婚禮，不少女生都會落足心力尋找婚紗、禮服、造型師及化妝師等，不過在婚紗拍攝、婚禮當日，新娘子的造型當中亦需要結婚首飾等的加持，從戒指、耳環、頸鏈及手鏈等打造出最閃爍、高貴的造型。婚禮籌備，容易一寬三大，入手價格相宜同時具設計感的輕珠寶就再也合適不過。



輕珠寶是什麼？

珠寶廣義而言，可以分作3大類別：高級珠寶、輕珠寶、時尚珠寶。相傳「輕珠寶」的說法來自日本，以可以負擔得起的珠寶(Affordable Fine Jewelry)為主要概念，主打以純銀、鍍K金或純K金等低敏材質，配搭上精品珠寶的鑲嵌工藝製作，普遍為細緻、簡約或時尚造型的風格飾品，不論日常、工作或重要場合都可用上。

為什麼要選擇輕珠寶？

輕珠寶近年備受關注，款式豐富，更可以訂製專屬自己的設計與配搭，相當百搭。加上價錢相宜，由千元到萬元亦有，特別適合小資女生、喜歡簡單的新娘子們。

婚紗拍攝必備首飾！（IG@s.tungphoto）

輕珠寶推薦：1. KKLUE UNLOCK MARKS 18K金 U 形鑽石戒指 HK$6,540

喜歡低調、日常可配帶的戒指，不妨選擇以軌道鑲形式的鑽石戒指，既能夠好好包裹好鑽石，又不會顯得單調。 KKLUE 這款戒指，以18K 金、鑽石和天然寶石打造而成，大家更可以將自己喜愛的字母刻畫於首飾上，進行個性化定制 ，為首飾增添一重意義，與自己進行對話。

輕珠寶推薦：1. KKLUE UNLOCK MARKS 18K金 U 形鑽石戒指 HK$6,540（KKLUE）

輕珠寶推薦：2. HEARTS ON FIRE LU特別版鑽飾 LU DROPLET 鑽石項鏈 HK25,000起

頂級珠寶亦需要合適的鑲嵌工藝，才能夠顯露珠寶最美的一面、發揮更高效作用。HEARTS ON FIRE以完美車工見稱，所有鑽石均獲得了美國寶石協會 (AGS) 的理想車工評級，每顆鑽石中都有標誌性的八道炙熱的白光與八顆飽滿的愛心圖騰。品牌採用淨度極高、無色和近乎無色的八面體鑽石原石晶體，配合完美車工下，視覺效果可見璀璨耀眼的彩虹光，加上時尚及獨特鑲嵌，令鑽飾更顯時尚魅力。

這款 LU特別版鑽飾，以晶瑩剔透的露珠為靈感，流麗的曲線加上獨特的 LU 鑲嵌方式，更能加強折射鑽石的光芒，令鑽石看起來更大、更閃亮。

輕珠寶推薦：2. HEARTS ON FIRE LU特別版鑽飾 LU DROPLET 鑽石項鏈 HK25,000起（HEARTS ON FIRE）

輕珠寶推薦：3. Cixi Jewelry天然托帕石、天然橄欖石、天然藍寶石、天然沙弗萊及天然鑽石14K金吊墜 HK$5,700

白皙的婚紗配上顏色豐富的珠寶、鑽石，更能令新娘造型添上別緻的風彩，以為一流的珠寶、寶石價值不非？慈禧珠寶為大家提供一條龍服務，只需市價的十分之一，就直接從世界各地的礦區採購天然、一流的寶石，並直接打造成你心目中可觀的珠寶。這條集結了多款天然寶石與鑽石的吊墜，具有促進愛情、指引幸福、浪漫等象徵寓意，而且價錢十分親民，送禮、自用都可以。

輕珠寶推薦：3. Cixi Jewelry天然托帕石、天然橄欖石、天然藍寶石、天然沙弗萊及天然鑽石14K金吊墜 HK$5,700（Cixi Jewelry）

輕珠寶推薦：4. KKLUExSMILEY® 18K 金珍珠 U 形頸鏈 HK$3,340

近年不少女生都喜愛選用珍珠作為配飾，而KKLUE x Smiley® 聯乘系列，鼓勵女性以微笑的態度去探索生活，將天然珍珠配上笑臉配件，在簡潔的線條設計上增添年輕、活力感。

輕珠寶推薦：4. KKLUExSMILEY® 18K 金珍珠 U 形頸鏈 HK$3,340（KKLUE）

輕珠寶推薦：5. Kate spade new york Sweetheart甜心耳環 HK$1500

喜愛珍珠的話，應該對珍珠母貝並不陌生，母貝的顏值與觀賞價值都相當高。適逢情人節，Kate spade 以迷人甜心為靈感，將愛心加入Sweetheart系列，粉紅母貝，加上愛心造型的珠寶耳環，令造型更為迷人，添加優雅浪漫氛圍。

輕珠寶推薦：5. Kate spade new york Sweetheart甜心耳環 HK$1500（Kate spade new york）

輕珠寶推薦：6. SIA Kylie Heart Diamond Pendent HK$ 7,800

年輕女生不想佩戴過於沉重的佩飾造型，不妨考慮展現少女感，精緻又優雅的SIA吧。這款由18K金和鑽石打造而成的心型頸鏈吊墜，可愛與正式感兼備。

輕珠寶推薦：6. SIA Kylie Heart Diamond Pendent HK$ 7,800（SIA）

輕珠寶推薦：7. Swarovski 標誌Originally 水滴形耳環 HK$1,250

這款 Swarovski 的水滴形耳環，由 Originally系列的經典珍珠耳環中重新演繹，注入微光閃爍的密鑲飾石，加上一顆水晶珍珠懸於其下，設計精美又有經典魅力。

輕珠寶推薦：7. Swarovski 標誌Originally 水滴形耳環 HK$1,250（Swarovski）

輕珠寶推薦：8. CASTRO SMITH HEART PENDANT (SMALL) HK$12,200

有些女生對復古感的寶石情有獨鐘，而連卡佛與倫敦珠寶設計師兼手工雕刻師 Castro Smith 攜手合作，將稀珍系列配合精湛手工雕刻技藝，打造出糅合中西的風格：心形、骷骼頭、雀鳥和蜜蜂等圖案與純金和寶石完美融合，細緻演繹歷史、神話和萬物等元素。