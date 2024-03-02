換季皮衣怎保養收納？4大秘訣讓皮褸不發黴　被雨淋濕要這樣做！

在季節交替時期，你也正在為衣櫃換季嗎？



皮褸是每年冬季的必備單品，能防寒又能稍微抵禦細雨的特性，加上自帶的帥氣感，成為許多女孩最愛的單品之一，而到了春夏之際，收納前該怎麼保養才能減少發霉機率？

除了保持乾燥及通風外，來自英國的皮褸品牌 Allsaints 親授 4 大心法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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保養日避開雨天

許多人穿了皮褸後如果不小心遇到雨天，回到家都會急著想上油保養，但其實這個舉動反而會讓濕氣悶在服裝裡！如果遇到雨天不小心沾濕外套，專家建議先讓皮褸陰乾幾天，並確認乾燥後在上油，這樣可確保水分完全散失，另外，如果遇到連續的雨天，皮褸即便沒有穿著，也不建議在雨季時保養，因為空季中瀰漫的濕氣，亦會讓有毛孔的皮革含有水氣，在濕度高的日子上油，依然有發霉的風險。

少量多次很重要

在上油千萬不要一口氣把整件皮褸都加上皮革油，如果因為上油比例不均衡，可能會造成皮褸本身顏色出現落差，建議的上油方式以局部為主，例如發現皮褸上有局部的壓痕，可先用軟性的布料擦拭，再以少量多次，並以畫圓的方式上油，透過皮革保養油給予的滋潤，讓皮革上的使用痕跡變得不明顯。

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保養油這裡要加強

如果只是日常保養的話，加強重點部位也會比整件上油來的好，皮褸最容易產生磨損的部位大多都在領口及袖口，因次在上油時可以多注意這兩個部位，同樣也是以畫圓少量多次的形式上油，另外口袋處也是很重要的保養重點。

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黑色皮褸這樣做

黑色皮褸通常遇到傷痕時，都會以黑色的皮革油做加強保養，讓顏色恢復到原本的樣子，在上黑色皮革油除了要遵守局部使用，及少量多次的原則外，再來就是上完黑色的油後，建議等 3-5 分鐘吸收後，再用透明皮革油加強保護，這樣可以更增強黑色保養油的附著度。

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