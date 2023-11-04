Hermès手袋常見問題Top 1：發霉有救嗎？日常保養、急救方法1次看

Hermès 愛馬仕客戶最常諮詢的問題之一，絕對就是「愛馬仕手袋發霉怎麼辦」？要知道一旦發霉了，除了外觀上大扣分以外，賣到中古市場價錢也直接對半砍，一個十幾萬的愛馬仕手袋，瞬間失去原有的價值。以下為大家整裡愛馬仕手袋「發霉原因、日常保養以及處理方法」，趕快筆記起來吧！



愛馬仕手袋為什麼會發霉？

在分享發霉急救法之前，先來釐清為何愛馬仕手袋會有發霉的情況，首先最主要的原因就是「手袋處的環境較潮濕」，由於愛馬仕整個包體、包身皆是以真皮材質製成，真皮本身就富含營養，也就提供給霉菌生長環境，因此只要稍不注意，便會引起霉菌的滋生和繁殖，其實不只愛馬仕手袋會有這種狀況，所有真皮類包款都需要特別注意日常照護，才能避免產生發霉污漬。

Hermès皮革手袋發霉原因、日常保養以及處理方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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愛馬仕手袋日常怎麼保養一

花幾十萬入手愛馬仕手袋後，可別直接丟在家裡，不管平時的使用頻率高或低，都不可以忽略掉「日常保養」，首先主要的「清潔、護理」一定不可少，定期保養手袋也才能增加使用壽命，再來放置位置也是一大重點，儘量是處於陰涼、乾燥、通風地方為佳，最好也把水分降低到一個合適的程度。

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愛馬仕手袋日常怎麼保養二

下雨天也盡量不要揹愛馬仕手袋出門，如果真的不小心碰到水、滴到雨水，也一定要盡速按壓吸乾水份，否則就會留下抹不去的污漬。再來，平常未使用時，切記一定不可讓手袋長時間閒置在空氣中，最好是用原先買包時附贈的防塵袋裝起來，還可以多放幾個乾燥劑在內，最後再擺放到一個乾燥的地方即可。

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愛馬仕手袋發霉「處理方法」

當愛馬仕手袋還是不小心發霉了，首先，可以取一塊濕棉布擦拭皮的表面，盡量將霉斑擦掉，接著拿軟毛刷沾上中性清潔液，分區、重點清除霉斑，手法以平面方式繞圈輕刷出泡沫，再用棉布完全擦乾，最後放到陰涼處曬乾，不過若是沒有那麼有保握的朋友，還是建議送到專業洗護手袋的門店來處理。

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