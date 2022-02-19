Hermès｜愛馬仕絲巾7個保養秘訣　洗絲織品水溫講究、曝曬會脆化

以蠶絲製成的絲綢被譽為織物中的極品，不少高級禮服是以絲織品製成，其質感高雅華麗，價格也相當高昂，其中又以 Hermès 的高級絲巾，最為大家喜愛。



但是在擁有絲製品的人中，還是有很多人不知道如何正確保養絲綢，而在洗滌與保存的過程中造成破損，因此認識絲綢正確的保養方式還是有相當的必須性。

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Hermès 絲巾7個保養洗滌小Tips：

1. 鹼性物質會對絲纖維造成破壞，因此不宜使用肥皂或洗衣粉洗滌，但可以用洗髮精、絲毛洗滌劑等中性洗劑清洗。

2. 洗滌絲製品最好手洗，避免用力攪拌和搓扭，水溫低於35攝氏度，並以軟水為佳。

3. 鹽分對絲製品也有破壞性，因此絲綢衣物最好勤換洗，避免汗液中的鹽分造成絲綢表面泛黃或出現黃斑，影響美觀的同時，還不容易清洗乾淨。

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4. 收藏絲製品時建議以藍色的紙將之包裹，可防止其日久泛黃。

5. 紫外線會導致絲纖維脆化，因此洗好的絲製品不可曝曬，而是應該找陰涼通風處晾乾。

6. 懸掛時注意勿使絲製品與粗糙、堅硬的物體接觸，以避免刮傷、跳絲。

7. 當絲製品需要熨燙時，溫度建議100度左右，並以襯布覆蓋絲綢面；勿用蒸氣熨斗或噴水，以免產生水漬。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛馬仕絲巾會穿不會洗？７招絲織品保養小秘訣】