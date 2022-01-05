月經｜清洗血漬6大神物！牙膏、番梘還有2種蔬果原來是天然清潔劑

身為女孩每個月總有幾天脾氣會特別暴躁，無論你的體質是否會因為月經產生不適，總還是有一些不方便的地方是避免不了的，特別是遇到經血沾到內褲或床單時，一想到清不掉的污漬和曬不完的衣物，難免會覺得心煩煩，所以今天我們就要來告訴你6個解救頑固血漬的神奇好物！



1. 檸檬

食鹽本身具有分解血漬的功能，但如果你是想針對已經不小心睡過夜，相對起來較難清潔，比較頑固、洗不掉的經血污漬，可以在以鹽和少許水調成的糊狀物中加入少許檸檬汁，並厚敷在污漬處10-20分鐘再以冷水沖洗。

2. 白蘿蔔

神奇的白蘿蔔具有特殊的天然酵素，能輕鬆分解血漬達到去污的效果，因此下次如果經血再不小心沾染到衣物上，不妨試試看將白蘿蔔磨成泥，再將果泥均勻塗抹在污漬處搓揉，並以用大量的冷水沖洗來去除污漬。

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3. 隱形眼鏡藥水

高活性的雙氧水具有消除血漬的功能，但為了避免溶液濃度太高傷害到纖維，可以將不小心沾到經血的內褲和床單浸泡在具有雙氧水成分的隱形眼鏡保養液中約20分鐘，透過保養液中內含的雙氧水成分去污，接著再用中性洗劑搓洗。

4. 小蘇打

小蘇打的原理和雙氧水類似，都是靠著本身的活性去做到拔染的效果。首先，將小蘇打粉加水稀釋再加入些許洗劑，並用牙刷沾取洗劑去刷洗血漬處，為了避免留下水漬，髒污面積沒有太大，可以使用廚房紙巾或拋棄式抹布，先將其壓乾再拿去曬！

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5. 牙膏

市售許多牙膏都會在裡面添加一些高活性成分，藉此達到美白牙齒的效果，因此如果你剛好沾到的衣物、床單是白色的，也可以使用牙膏來清潔，這也是相對簡單的清潔方式，只要在牙刷上塗點牙膏再來回順刷就能清除掉惱人血漬囉！

6. 水晶肥皂

從餐廚清潔到衣物去漬，水晶肥皂幾乎能滿足所有你想得到的除污需求，由於成分單純所以使用起來不用擔心會損壞布料纖維，加上容易起泡、去污又快所以使用起來非常方便，特別是價格便宜這點，難怪會成為網友們票選出來的NO.1清潔好物～

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