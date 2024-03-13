樂翠臺維修風波︱新當選委員將查閱文件　業主料兩屆委員或掀官非

柴灣樂翠臺的億元大維修風波引起業主強烈反彈，昨晚（12日）法團在北角街坊會陳樹渠大會堂舉行「週年業主大會」及「特別業主大會」。惟法團主席於晚上11時許單方面宣布延會，被在場業主反對，主席與委員隨後離場。在場業主在民政署人員監場下，引用條例選出臨時主持繼續開會議，最終投票通過中止大維修承辦商的工程合約、撤換現屆管委會主席及委員，以及選出新一屆的委員。



今日（13日）《香港01》記者再到樂翠臺了解換屆後的情況，現場所見屋苑氣氛平靜。居民指，前主席瞿偉忠及管理處人員暫時未有「出招」張貼任何通告。而新一屆管委會副主席黃志佳表示，新當選的委員今日會到填土廳登記更新法團資料，並會到管理處查閱法團文件，以了解屋苑的狀況。黃續指，昨晚換屆後已嘗試聯絡現時的管理公司置佳，但至今未獲回應。



業主陳先生表示，對於昨晚大批業主推翻舊管委會感到開心，因許多人已不滿舊委員的做法，如未集資及未有維修資助先開工等，惟他認為現時仍難言舊委員是否會放棄委員身份，又預計兩屆委員會將打官司，情況會陷入膠著狀態，「暫時乜都郁唔到」。



今早記者再到樂翠臺了解換屆後的情況，現時屋苑氣氛平靜。（黃偉民攝）

主席單方面宣布延會失敗 與委員拉隊離場

昨晚11時左右，法團主席表示，保安要收工及「點票公司」要走，不會再點票，宣布延期會議，直至下次開始前才「話畀大家知」。主席更質問在場列席的民政署代表：「呀...民政署，你有無派保安嚟保護我哋（你團）呀?」而民政署人員則指有警員在場維持秩序。有居民不滿：「主席你係咪有啲咩唔見得光呀?」隨後，有法團委員離開時，被傳媒包圍追訪，該委員回應表示：「問你老豆啦!」該委員在便衣警員保護下，登上的士離開。

業主在民政署人員監場下 援引條例推選臨時主持繼續會議

晚上11時45分左右，在民政署職員監督下，業主援引《建築物管理條例》第344章附例3(1)(c)條，由在場出席的業主，重新推選一名臨時主持，以繼續展開會議及投票。由於較早前有部份年長業主體力不支，須返家休息，故已授權業主代表投票，13日約凌晨零時左右，在場人士就該批長者選票開箱點票；隨後，在民政署人員監督下，在場出席業主就8項「特別業主大會」決議項目，即場投票。

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民政署人員在場監督。(左朗星攝)

業主通過中止工程合約 撤換現屆委員及選出新委員

現場逾500名業主即場投票，並以超過99%票數，撤換現屆管理委員會的主席及委會，同時選出新一屆業主立案法團主席及副主席等。此外，業主就多項決議投票，直至凌晨1時左右會議結束。其中98.97%票數，贊成即時中止及暫停大維修承辦商的工程合約、及即時中止大維修顧問公司的顧問合約。

業主即場選出新一屆委員會委員。(陳永武攝)