樂翠臺維修風波︱法團主席離開　民政監督業主援引法例選臨時主持

柴灣樂翠臺的億元大維修風波引起業主強烈反彈，於3月12日（周二）晚上7時半及8時半，法團與業主在北角街坊會陳樹渠大會堂，分別舉行「週年業主大會」及「特別業主大會」，逾500名業主出席，警方反黑組到場戒備。相較日前發生肢體衝突，今次會議期間雙方相對和平。由於法團主席於晚上11時左右單方面宣佈延會，主席與委員隨後離開，在場業主在民政署人員同意下，業主引用條例選出新的臨時主持，繼續會議及點票。



委員回應記者提問時表示：「問你老豆啦」。(左朗星攝)

會議至12日晚上11時左右，法團主席表示「點票公司」要走，亦不會再點票，並宣佈延期會議，直至下次開始前才「話畀大家知」。主席更質問在場列席的民政署代表：「呀...民政署，你有無派保安嚟保護我哋（你團）呀?」而民政署人員則指有警員在場維持秩序。有居民不滿：「主席你係咪有啲咩唔見得光呀?」隨後，有法團委員離開時，被傳媒包圍追訪，該委員回應表示：「問你老豆啦!」該委會在便衣警員保護下，登上的士離開。

民政署人員在場監督。(左朗星攝)

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直至晚上11時45分左右，在民政署職員監督下，業主援引《建築物管理條例》第344章附例3(1)(c)條，由在場出席的業主，重新推選一名臨時主持，以繼續展開會議及投票。由於較早前有部份年長業主體力不支，須返家休息，故已授權業主代表投票，13日約凌晨零時左右，在場人士就該批長者選票開箱點票；隨後，在民政署人員監督下，在場出席業主就8項「特別業主大會」決議項目，即場投票。

在場出席的業主重新推選一名臨時主持。（左朗星攝）

根據《建築物管理條例》，如管委會沒有根據條例的規定，按時召開法團業主周年大會，業主可根據條例，解散管委會並委任一名管理人。