洪水橋四級火｜房協向承建商發停工令　不排除加固天秤或拆卸重置

洪水橋洪雅路房協地盤，昨日（9日）開始發生四級火警，兩支天秤一度有倒塌危險，消防仍在撲救。房協行政總裁陳欽勉及總監（工程策劃）張冠華今午（10日）與傳媒會面時，就事件向消防員、警方及屋宇署等部門致謝，並對鄰近居民造成不便而致歉。涉事地盤剛進行上蓋工程，屬初期階段，火勢主要在地牢發生，風煤樽數量仍有待點算。

房協人員昨徹夜留守跟進，並已向承建商發出停工指令。他指出，地盤屬於專用安置屋邨，為受政府發展項目影響的居民提供購置資助出售房屋，原本預計於2026年完成，提供962個資助出售房屋單位。天秤現時無即時倒塌危險，現場解封後，房協人員將聯同地盤總承建商為保華建業了解天秤情況，評估受影響程度，不排除會加固或拆卸重置。



房協總監（工程策劃）張冠華（左）及行政總裁陳欽勉（右）到現場了解情況。（蔡正邦攝）

消防人員今早（10日）繼續救火，並在火警現場內設立多個監測點以繼續進行風險評估。（蔡正邦攝）

消防處表示，火場溫度近500度，天秤更有倒塌風險，處方已派出無人機作出高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火。（香港消防處 facebook 影片截圖）

現場為洪水橋洪雅路近瑞豐華庭附近房協地盤，消防仍在進行撲救。消防處昨日指，現場火勢猛烈，火場面積接近5,000平方米，堆放了大量建築材料，而且有不明數量的風煤樽，引致大量濃煙。火場溫度近500度，地盤天秤更有倒塌風險。為應付這些困難，消防處已派出無人機作出高空火場堪察，亦派出滅火機械人進入火場。

據了解，現場是房協地盤，由保華建業承辦。房屋協會（房協）回覆查詢時指，房協位於洪水橋 / 厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，周二（9日）下午約1時發生火警。肇事地點是工地的地庫，承建商已即時疏散所有工作人員。房協會全力協助政府相關部門的調查及跟進工作。該項目正在興建962個資助出售房屋單位，預計於2026年落成。