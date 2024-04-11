洪水橋四級火｜房協地盤燒近42小時　今早7時救熄

洪水橋洪雅路房協地盤四級長命火，至今日（11日）早上6時22分被包圍，7時救熄，歷時近42小時。



洪水橋洪雅路房協地盤四級火終在今早7時救熄，歷時近42小時。（蔡正邦攝）

現場觀察，（10日）傍晚近7時冒出大量濃煙；半小時後再冒火光，消防在外圍射水。（林振華攝）

洪水橋洪雅路房協地盤4月9日下午1時20分發生火警，並於當晚9時31分升為四級。火勢於今日（4月11日）上午6時22分受到包圍，並於上午7時大致被救熄。消防員曾動用七條喉及兩隊煙帽隊灌救。​火警中暫未接獲受傷報告。

火警中消防尋獲20支風煤樽，相信情況穩定，沒有爆炸風險。屋宇署較早前評估後﹐相信兩支天秤沒有即時倒塌的危險。

消防處助理處長（新界北）李冠友較早前表示，消防於周二（9日）下午1時20分接報洪雅路地盤火警，4分鐘後到場，火勢蔓延迅速，遂於2時44分將火警升為三級，其後由於地盤有風煤樽，遂於9時21分成為四級。火場位於地庫，面積70米乘80米，152人自行疏散，未有傷亡報告。此外，消防在現場尋獲20支風煤樽，相信情況穩定，沒有爆炸風險。

連日來消防在地盤外圍射水降溫，並派遣消防員進入地庫樓層勘測，至昨日中午開始由防衛性滅火策略改為主動成滅火策略，在不同據點進入地庫滅火，利用無人機高空監察，亦使用滅火機械人協助灌救。由於火場面積非常大，地庫設置支架，儼如迷宮，而且放有大量建築材料及木板，溫度非常高，冒出大量濃煙，估計滅火工作仍需持續一段時間，起火原因仍在調查中。

屋宇署總主任及地盤監察陳婉明表示，根據消防截至傍晚6時的地盤溫度變化資料，及考慮兩支天秤底部支撐結構資料，相信兩支天秤沒有即時危險。屋宇署人員會繼續留守現場，為消防提供協助。

香港房屋協會總監（工程策劃）張冠華（左一）、警方天水圍分區高級督察盧銘濓（左二）、消防處助理處長（新界北）李冠友（中）、消防區長（資訊科技管理組）姚本恩（右二）、屋宇署總主任/地盤監察陳婉明（右一）交代案情。（林振華攝）

據了解，現場是房協地盤，由保華建業承辦。房屋協會（房協）回覆查詢時指，房協位於洪水橋 / 厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，周二（9日）下午約1時發生火警。肇事地點是工地的地庫，承建商已即時疏散所有工作人員。房協會全力協助政府相關部門的調查及跟進工作。該項目正在興建962個資助出售房屋單位，預計於2026年落成。

消防處表示，火場溫度近500度，天秤更有倒塌風險，處方已派出無人機作出高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火。（香港消防處 facebook 影片截圖）

保華建業：十分關注事件 地盤安全措施及防火設備均合規

地盤總承建商保華建業證實，涉事地盤為其轄下的洪水橋二期專用安置屋邨項目，現時消防仍在處理當中，公司十分關注事件，會密切留意最新發展。保華建業指，作為一間盡責的承建商，一直高度重視地盤及員工安全，因此無論在地盤安全措施及防火設備上，均依照法例，合約及業主的規例及要求，作出適當及合規的安排，以保障員工和公眾安全。

火警發生後，公司亦立即有序地疏散地盤所有員工到安全地方暫避，而消防到場後，亦再次點算人數，確保沒有員工仍在事故現場，慶幸事件亦未有做成任何人命傷亡。公司會繼續密切留意情況，同時會全力配合各政府部門的調查。

▼洪水橋四級火第二日情況▼

