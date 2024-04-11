佐敦道華豐大廈3級火｜汲取嘉利教訓　老街坊留家中：救自己命仔

佐敦華豐大廈昨日（10日）發生3級大火，造成5人死亡、40人受傷，其中8名傷者情況危殆，性命堪虞。 當局開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心安頓受影響人士，其中一名入住的老街坊丘婆婆，火警期間留守單位沒有走火警，她得悉其中一名死者是暈倒梯間更深信決定正確：「嘉利大廈（火警）喺樓梯死十幾廿個，我仲同你撐樓梯？咁大煙！我自己救返自己條命仔呀！」



丘婆婆與兒子同住華豐大廈7樓一個單位，火警時只有她獨自在家，其間用毛巾掩鼻，留在家中等候救援。她說：「無走火警，喺屋企掩住個鼻。佢（消防）有雲梯上嚟，救熄火先上到嚟7樓，救2、3樓先，10點先上嚟。」其間她站窗邊爭取呼吸新鮮空氣。

她續說，當時兒子落街吃早餐，街道隨即被封無法返回。而她本來約了朋友飲茶，火警發生時曾想衝落樓梯，但擔心大煙，「朋友叫我唔好搭電梯，諗住喺樓梯暈低就瓜得。」結果決定留在家中。及後得知其中一名死者被發現在梯間：「好似話樓梯口有個賓妹暈咗，7樓，去到醫院死咗。我唔識佢，好似話佢喺7、8樓度做嘢。如果我行樓梯，我同埋佢一齊死咗。依家5個？計埋我6個呀！好在我唔行樓梯，返屋企安全啲。」

1996年11月的嘉利大廈大火，造成了41人死亡，嘉利大廈舊址正正在華豐大廈斜對面。她直言留家保命做法是受嘉利大廈火警影響：「喺樓梯死十幾廿個，我仲同你撐樓梯？咁大煙！我自己救番自己條命仔。」

直至下午4時，警員登門要求她暫時離開大廈：「唔使擔心，佢有雲梯上嚟救，不過未救到我之嘛！」不過其單位的門閘均被撬爛「撬咗我隊門呀﹐話拍門無人應, 鐵閘又撬爛晒，間間都撬爛晒。」相信是救援人員確定無人被困所須。

丘婆婆居住超過40年，第一次發生大火。她指大廈樓層有滅火筒，但沒有在意後樓梯是否暢通。她未知何時解封，但今晚會租住酒店暫住。

另外，住11樓的馬先生，火警時由樓梯走火：「一開防煙門，防煙出晒煙，好嗆喉。」連忙轉行另一條樓梯，情況才好轉。「無煙就落去，喺三樓見到有少少火，去到地下濕晒隻腳。」他入住近兩年，認為走火通道順通：「好少，啲垃圾啫，唔係阻，無嗰啲（大件垃圾），係久唔久拆床拆木，垃圾日日清。」

馬先生返夜班，今早到臨時庇護中心了解情況。（黃偉民攝）

趙先生住14樓，昨晚獲安排住在附近賓館。他指昨晚有6人住賓館，當局提供衫褲和日常用品。他不諱言對火警感到擔心：「當然擔心啦！人生第一次遇到咁既經歷。」他入住華豐大廈一年多，認為走火通道安全沒有問題：「唔會有（雜物）,有垃圾筒倒垃圾，走到。」