佐敦道華豐大廈3級火｜多人獲准上樓取個人物品　女住客不適送院

佐敦華豐大廈昨早（10日）發生3級火，造成5人死亡、40人受傷，送院傷者當中已有17人出院，其餘23人分別在伊利沙伯醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院留醫，包括一名未滿1歲的女嬰。截至晚上10時，醫管局最新指，其中8人危殆、3人情況嚴重。



華豐大廈有多間賓館經營，所有租客事後離開，遺下大批行李，有賓館負責人等候人員指示，希望早日解封，通知租客取回行李，另有女住客本身有心臟病和血壓高，等候期間感到不適，需要送院治理，由於多人等候，警員陪同他們上樓取回個人物品。



羅生（戴帽）在場等候解封，希望盡早通知租客取回行李。（陳永武攝）

羅先生在華豐大廈11樓經營賓館經營10多年，他表示，昨早獲悉火警消息，中午趕返現場了解，當時有租客租住5至6間房間，事後安全離開，部份人前往附近賓館暫住，但無暇攜同行李逃生，羅先生表示已經退回租金，租客都表示理解情況。羅生在場等候解封，希望盡早通知租客取回行李。

有女租客等候期間感到不適，需要登上救護車送院。（陳永武攝）

此外，大廈不少住客一直等候解封，其中一名女子本身有心臟病和血壓高，等候期間感到不適，需要登上救護車送院治理，亦有一位老翁在警務人員的陪同下，上樓取藥。亦有警員眼見多人等候，遂陪同住客上樓取回個人物品，同時強調火場今日（11日）凌晨時份尚未解封。

有老翁在人員的陪同下上樓取藥。（陳永武攝）

大火發生於昨早（10日）7時53分，佐敦道13至15號華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷，大批救援人員趕到現場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。傷者分別被送到多間醫院救治，其中4男1女惜告不治。

5名死者當中，3男1女在伊利沙伯醫院被證實不治，1女在廣華醫院被證實死亡。當中只有兩名死者身份已經查明，據了解兩人分別為67歲姓黎男子，以及70歲姓曾男子，兩人均持有香港身份證。另外3名死者身份未明，1男1女為南亞裔成年人士，其餘1人初步只知悉為中國籍女性，年齡等不詳。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷。（羅日昇攝）

特首李家超、醫務衛生局局長盧茂和民政及青年事務局局長麥美娟，昨午到伊利沙伯醫院探望傷者。李家超表示，據初步資料顯示，火勢最嚴重的地方在一樓及二樓之間，其他較上層位置火勢相當不那麼嚴重。他不揣測一二樓最大火的原因，稱仍有待蒐證調查。至於不同單位內有沒有易燃物、是否因空間擠迫令火勢更大等，李家超稱會交消防及警方調查，亦有政府化驗師及火場研究專家協助，希望盡快了解事件起因並向公眾公布。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷，特首李家超（左一）、民政及青年事務局局長麥美娟（左二）等官員在伊利沙伯醫院慰問死傷者家屬後見記者。（梁偉權攝）

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）