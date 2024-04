佐敦道華豐大廈火｜天台住戶獻花悼死者　憶開放露台讓街坊暫避

佐敦華豐大廈昨早(10日)發生3級火,造成5人死亡、40人受傷,截至昨晚10時,其中8人危殆、3人情況嚴重。《香港01》今早(11日)重返案發現場,事隔一夜,大廈仍未解封,出入口有警察駐守,油尖旺民政事務處設立跨部門援助站,居民需要在此登記,惟登記後未能進入大廈,若大廈解封,人員會再通知居民。



大火期間有居民在天台候援。經歷一劫後,居住在天台、僅在大廈居住數月的陳先生到華豐大廈對開大樹下獻上一束白色花悼念亡者。他憶述昨日驚險時刻,指昨日接近8時,他起身準備返工,不料一走出門口便發現好大煙,又聞到煙味。當時火警鐘沒有響起,「就係聽到有人嗌救命!」陳先生於是走到其他鄰居的單位拍門,叫他們小心一點。後來居民紛紛到天台避難,於是開放家中露台供他們暫避,等待消防員將火救熄。他指,昨日9時多火勢減弱,消防上樓救走居民,約10時半成功落樓。陳先生指,火警導致他未能回家,於是到家人的住處暫住。對於這次火災造成多人傷亡,他感傷指:「願死者安息,希望佢哋屋企人都可以捱過呢關。」



陳先生在現場的一棵大樹下獻上一束白色花悼念亡者。(鄭嘉惠攝)

另一住在大廈3樓的居民黃小姐則指,事發時有聽到火警鐘響起,於是看見很大煙,心想是否發生火警?她說自己「唔敢出去!」於是關緊單位門鎖,並打開窗戶讓空氣流通,從窗戶看見消防升雲梯救人,「啲人喺窗度爬出去」 ,最後她在救援人員的陪同下落樓。

來自馬尼拉的遊客指,目前不知道在哪裏居住,如何拿回行李。(鄭嘉惠攝)

原本開心來港旅遊,一場火災卻徹底打亂了他們的計劃。一名來自馬尼拉的女遊客表示,她來港4日3夜旅遊,昨日是行程的第2日。她與友人居住在大廈的11樓,昨日由消防員的帶領下行樓梯逃生。火災過後,他們到社區中心尋求協助,但遇上語言障礙, 「不懂語言,我們感到很困難(Its hard we don’t know the language) 」,她指目前不知道在哪裏居住和如何拿回行李, 「我們需要等待(We simply have to wait,before we can get our things.) 」才能繼續旅遊行程。她曾詢問警方何時能夠拿回行李,但 「他們不清楚(They are not sure yet.) 」