華豐大廈火｜來港打工印尼情侶喪生　曾甜蜜遊大館　親友湧IG悼念

佐敦道華豐大廈昨日（10）發生3級大火，造成5死40人受傷，8名傷者情況仍然危殆留醫。據知，兩名印尼籍死者分別為23歲男子Ricky及24歲女子Bregita，男方疑逃生時墮樓身亡。從兩人的社交媒體得知，二人為情侶關係，至少相識近6年，現時同在香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton Hong Kong）工作，男方任職調酒師，女方則從事餐飲工作。二人Instagram不時發佈合照。悲劇過後，不少朋友到其Instagram留言悼念。酒店人事部回覆《香港01》，指警方目前調查中，不便回應。



兩名印尼籍死者為情侶關係，二人均在同一間酒店工作。（instagram截圖）

+ 1

從Instagram可見，Bregita 早於2021年已經在麗思卡爾頓酒店任職餐廳實習生，並不時上傳在港遊玩的生活照片。翻查Linkedin資料顯示，Bregita在上年12月成為初級領班，主要負責餐廳服務；男方Ricky則於去年2月到麗思卡爾頓酒店成為調酒師實習生，並於12月轉為合約制調酒師。酒店人事部回覆《香港01》，指警方目前調查中，不便回應。

從Instagram合照及動態回顧可見，二人早於2018認識，至少相識約6年。Ricky最近一次上傳合照為去年5月，當時發佈了多張與Bregita 同遊大館的合照，二人並肩而坐，共對煙光，非常甜蜜。奈何昨日二人在華豐大廈3級大火不幸喪生，雙雙魂斷香江。悲劇過後，不少親朋友在他們的合照下留言悼念，有人形容他們為「Perfect couple」，又希望二人早日安息。

悲劇過後，不少親友在二人合照下留言悼念。（instagram截圖）

悲劇過後，不少親友在二人合照下留言悼念。（instagram截圖）

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷。（羅日昇攝）

華豐大廈3級大火發生於周三（10日）上午7時53分，多人被困及燒傷，大批救援人員趕到現場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分被包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。傷者分別被送到多間醫院救治，當中3男2女搶救後惜告不治。