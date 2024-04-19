旺角男街頭追數亮槍狀物　新天眼系統首建功　助警24小時內拘3人

周四（18日）旺角有男子街頭亮出懷疑手槍物體，多名途人目擊報案，西九龍衝鋒隊及反恐特勤隊隨即持盾到場搜捕。警方翻查旺角最近安裝的閉路電視系統後，成功鎖定疑犯樣貌，及追蹤其逃走路線，並於案發內24小時內，分別以涉嫌「管有仿製火器」及「協助管有仿製火器」拘捕兩男一女。據悉，事件涉及三合會賭波債務爭執。



周四下午5時許，旺角警區接獲一名男子報案，指有一名男子於旺角亞皆老街及通菜街交界，持有類似手槍物體。同時有其他途人報案，稱目擊涉案男子沿洗衣街向快富街方向逃跑時，分別三度展示出疑似手槍。

警方隨即派出西九龍衝鋒隊及反恐特勤隊，於現場一帶戒備及搜捕疑犯，旺角警區刑事部亦接手調查，經過快速分析情報後，發現報案人與疑犯互相認識。兩人較早前因債務糾紛而不和。據了解案件涉及三合會糾紛，疑犯懷疑向報案人追收10多萬元賭波債務。男疑犯與一男一女同伙，一同乘的士到達案發地點，遇上報案人。雙方爭執及追逐，其間該兩男一女亦曾分別3次向對方展示手槍物體。

警方翻查亞皆老街及通菜街交界車行道天眼緝拿歸案

旺角警區助理指揮官（刑事）署理警司謝于毅指，調查期間，警方翻查本月剛安裝旺角區內的防罪閉路電視系統，透過天眼紀錄，成功鎖定疑犯及兩名同伙的樣貌和追蹤逃走路線。有關閉路電視系統為首次協助警方破案，令警方更易掌握疑犯資料。

旺角警區助理指揮官（刑事）謝于毅交代案件。（王譯揚攝）

警方鎖定疑犯後，分別於昨日及今日展開拘捕行動，成功以涉嫌「管有仿製火器」拘捕該名懷疑持槍的37歲中國籍男子，並以涉嫌「協助管有仿製火器」拘捕其兩名同伙，分別為37歲中國籍男子及33歲中國籍女子。

警方於疑犯身上，檢取涉事類似手槍物體，初步判斷為類似玩具性質，會將該槍狀物交由專家檢查，包括檢視能否具備發射功能。3名被捕人正被扣留調查，案件正由旺角警區重案組第一隊跟進。警方提醒市民，根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，無牌管有槍械屬嚴重罪行，違例者可被判處最高刑罰為監禁14年及罰款港幣10萬元。

翻查資料，警方計劃在全港安裝2,000部閉路電視，第一批15個鏡頭已安裝在旺角，今年目標安裝615部，安裝目的為阻嚇街頭發生的暴力及嚴重罪案。警方早前回應，有關閉路電視鏡頭只會拍攝到公眾地方範圍，現階段並無追蹤功能。