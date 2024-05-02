澄碧邨命案｜勞工處批590外勞　住宿安排須合規　3月視察未見違規

被稱為「隱世孤島」的大嶼山澄碧邨，昨日（1日）發生命案及爆竊案，同時揭發這個遠離人煙、要靠駁船出入的清幽別墅屋苑，近年變成數百人入住的外勞宿舍，令居民生活大受影響，業主立案法團不斷收到居民投訴，遂向各政府部門反映。勞工處回覆《香港01》查詢，證實處方於5年間，批准590名外勞，為石鼓洲外海人工島的「綜合廢物管理設施第一期」工程工作，僱主為外勞提供的住宿要符合政府的相關規定，而人員今年3月視察未見違規情況。至於有居民投訴屋苑因外勞而衍生的環境衞生、治安、設施負荷等問題，處方指已向環保署及有關僱主轉達相關投訴。



澄碧邨屋苑內不時有內地外勞出入。（羅日昇攝）

澄碧邨業主立案法團委員昨日（5月1日）受訪時，指屋苑有超過25個單位被用作外勞宿舍，每個單位放滿碌架床，可住12至17人，估計現時有逾200名外勞在澄碧邨生活。然而，外勞入住後，屋苑開始面臨各種問題，包括製造了大量垃圾及食物殘渣，引來鼠患，而且有租用的8座單位被用作中央食堂，有人使用石油氣煮食，儲存了過量石油氣，有違法之嫌；依靠山水供水的澄碧邨，因入住人數過多，屋苑水壓不夠，住戶恐無水沖涼、煮食；亦好多外勞會吸煙，影響毗鄰單位住戶；經常有人於深夜時候出入屋苑，而身份難以確認等。委員指法團已就情況向多個政府部門反映，希望作出跟進。

大批外勞於澄碧邨碼頭下船。（羅日昇攝）

勞工處回覆查詢指，2019年至2023年期間，處方根據「補充勞工計劃」（自2023年9月4日起易名為「補充勞工優化計劃」）批准590名輸入勞工為「綜合廢物管理設施第一期」工程工作。計劃規定，僱主為輸入勞工提供的住宿必須符合計劃「標準僱傭合約」所訂的標準。在這前提下，僱主可自行安排輸入勞工的住宿，惟住宿安排須符合政府的相關規定。

勞工處曾於今年3月及4月收到澄碧邨業主或居民，以及由離島區民政事務處轉介的投訴，內容涉及環境衞生、治安、設施負荷等問題。勞工處已向環境保護署及有關僱主轉達相關投訴。而勞工督察亦於今年3月到輸入勞工居住的處所視察，並無發現違反上述計劃規定的情況。

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大嶼山澄碧邨屍體發現案及爆竊案

