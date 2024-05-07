海防道劫案．天眼曝光｜5匪扑櫃20秒職員走避　多警擎槍一網成擒

尖沙咀海防道近漢口道鐘錶珠寶店「名人站」今午（7日）遇劫，幸警方早已接報埋伏，將5名非華裔男疑犯一網成擒。案發一刻的閉路電視片段曝光，可見5名蒙面匪徒乘私家車抵達店外海防道，浩浩蕩蕩持刀及大鎚闖入店內，有職員驚慌走避。匪徒以刀鎚指嚇店員，狂扑玻璃飾櫃約20秒後，即有便衣警員擎槍趕抵，匪徒隨即丟下武器，束手就擒，有人被撳於地上，其間未見反抗。



匪徒用大鎚狂扑玻璃櫃及飾櫃。（名人鐘錶珠寶閉路電視片段截圖）

片段顯示，5名蒙面匪徒乘一輛白色私家車，在名人站外海防道馬路落車，分持刀和鎚入店，數名途人見狀即急步避開；店外亦一名女職員疑受驚輕拍胸口，並懷疑拿起對講機通知。店內一名站近門口的男職員驚見劫匪闖入，立即逃向店內，部分職員亦馬上站起，當中有人欲上前走近劫匪，惟隨即遭對方指嚇。

職員退到角落躲避，持鎚匪徒則開始猛扑飾櫃玻璃。約20秒後，一把手槍從店門伸入店內，站得最近店門的一名劫匪馬上棄下手中利刀就擒。片中可見最少7名便衣探員相繼衝入店內，其中最少5人舉槍指向劫匪，匪徒見狀均棄下武器，舉起雙手投降，有人被撳地制服。

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尖沙咀海防道鐘錶珠寶店「名人站」於5月7日中午遇劫，警方調查後，職員在場善後。（梁偉權攝）

一名男子被黑布蒙頭、反鎖及戴上手套離開。（翁鈺輝攝）

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案發於今日中午約11時55分，5名匪徒闖入尖沙咀海防道「名人站」企圖行劫，途人見狀報警。本身接獲情報提早在場埋伏的探員，亦發現匪徒駕乘私家車到達珠寶店外，停留8至10秒，然後蒙着面落車，探員隨即現身採取拘捕行動。據知，當時店內有多名店員，他們驚見匪徒闖入時受驚，未敢上前制止，而匪徒隨即以鐵錘敲打飾櫃，當探員入店內時，他們仍未得手。探員一度拔槍戒備，最終徒手制服劫匪。店內兩個分別1.5米乘0.5米及1米乘1米的玻璃展櫃損毀。5名被捕非華裔疑犯年齡介乎23至35歲，涉嫌行劫被捕，正被扣查，案件交由西九龍總區重案組第三組跟進。

▼5月7日尖沙咀海防道鐘錶珠寶店劫案現場▼



珠寶店內地下遺有一個鐵錘。（翁鈺輝攝）