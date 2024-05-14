葵芳邨婦攬子燒炭亡｜女死者休病假數月　同事憶每提愛兒表現雀躍

葵芳邨一名59歲媽媽疑患心臟病，擔心無力照顧32歲中度智障兒子，母親節翌日攬子燒炭，雙雙不治。女死者是城巴站長，在北角總站返工超過25年，農曆新年後一次工作期間不適，休假數月至慘案發生。與女死者共事超過20年的同事對事件感到難過，讚揚她做事認真、勞心勞力，平日提起愛兒表現雀躍，此前未察覺她有異樣。據了解女死者患有心臟病，擔心無力照顧兒子，遂留下遺書尋短。



女死者在城巴北角總站任職站長超過25年，農曆新年後病假至今。同事讚揚她做事認真、提起愛兒表現雀躍。（黃煦緻攝）

黃姓女死者是城巴站長，駐北角總站工作超過25年，同事對悲劇感到難過：「我哋通常叫佢「Can姐」嘅。咁肯定係唔開心啦，共事咗咁耐嘅同事...我識佢超過20年喇！佢一直喺北角做站長。」他形容「Can姐」工作認真、積極，多年來盡責、勞心勞力。不過一次工作期間不適，自農曆年後一直休假，直至慘劇發生。

同事間都知道「Can姐」兒子的情況，她亦不認為愛兒有任何問題：「覺得個仔好乖，一路照顧佢個仔，講起個仔佢都開心...又講煮食，煮咩畀個仔食咁。講起佢個仔時比較雀躍啲，講咩畀個仔食呀！個仔幾識食呀呢啲。」

女死者在北角巴士總站當值。（黃煦緻攝）

葵芳邨病母憂無力照顧中度智障兒，雙雙燒炭身亡，警員到場調查。（讀者提供）

城巴企業傳訊及市務部發言人昨日證實一名女站長離世，並對事件表示難過，向其親友致以深切慰問，並會為其親友提供適切協助。

案發於昨日（13日）上午11時56分，女死者胞妹登門造訪，惟無人應門，最後揭發姊姊與姨甥燒炭身亡。據了解，女死者20多年前離異，與32歲中度智障兒子相依為命。消息稱，她疑患上心臟病、亦曾透露工作不開心，加上擔心無力照顧智障兒，留遺書尋短。

社會福利署昨回覆時指，署方非常關注事件，對兩名死者離世感到十分難過。兩名死者並非社署社工的跟進個案。當區綜合家庭服務中心已聯絡有關家屬，並按其福利需要提供適切協助。

葵芳邨發生倫常命案，一名獨力照顧中度智障兒子的母親，攜子在寓所內燒炭自殺雙亡。法醫到場檢驗兩人遺體，警方鑑證科人員亦到場蒐證。（林振華攝）

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