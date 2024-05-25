澄碧邨亂局｜逾百外勞入住釀治安隱憂　居民內訌　法團下逐客令

有「隱世孤島」之稱的大嶼山澄碧邨，因5月初發生命案及爆竊案，頓成傳媒報道焦點，亦因此發現這「隱世」屋苑，原來已成為外勞的聚居點，現時邨內外勞人數多於常住居民。澄碧邨居民對此反應兩極，有人認為外勞湧入令治安變差，衍生噪音和衛生問題，生活大受困擾；但有人卻指屋苑有大量單位空置，業主放租無可厚非，並成功遊說其他業主將單位租予外勞。過去多個月，業主間互相批評，一方批評有人唯利是圖「招惹」外勞入邨，另一方反指有人歧視外勞，雙方勢成水火。

命案發生後，法團以屋苑保安理由，要求外勞的公司四川電建證實工人身份，但未獲回應，遂出通告禁止外勞乘搭唯一進出澄碧邨的專船，結果引發衝突。法團委員甚至要求外勞及其公司離開澄碧邨。《香港01》早前入邨了解過這場紛爭的來龍去脈。



現時有近200名外勞在大嶼山澄碧邨居住，他們主要來自四川。（蔡正邦攝）

位於大嶼山芝麻灣半島的澄碧邨遠離市區，出入只能在長洲乘搭專船，或從大嶼山行兩小時山路往返，不少居民因喜歡其清靜而在此生活，惟近年外勞遷入打破了屋苑的寧靜。居民梁先生稱，昔日澄碧邨治安良好，鄰里和睦，常住居民約50至60人。自從石鼓洲焚化爐動工，邨內就有任職地產中介的業主，介紹外勞的公司租用澄碧邨單位作員工宿舍，於是陸續有外勞入住澄碧邨，「原居民」一下子成為少數。

梁先生指，早兩年有約100名廣東外勞到來，他們頗守規矩，文化相近，彼此尚算相處融洽。但近一年約200名四川外勞湧入，情況突變，最顯著的變化是治安轉差，爆竊案頻生，多個住宅門窗被撬，試過一晚有多個單位連環失竊，就連外勞的公司四川電建的辦公室亦遭殃，被盜去約70萬元，弄得人心惶惶。梁先生指，屋苑多了許多陌生面孔，即使一同乘坐專船也無法分辨對方是否邨民，造成保安漏洞。

澄碧邨與石鼓洲相距僅幾十分鐘船程，部分外勞亦在長洲居住。

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此外，近200名外勞入邨居住，也衍生不少生活問題。梁先生舉例指，外勞在夜間飲酒及高聲聊天，甚至爭執至大打出手，造成噪音滋擾；部分外勞在單位外堆放空酒罐、酒樽及雜物等，又在走廊晾曬衣物，既影響衛生，亦有礙觀瞻。再者，四川電建每日為工人製作近千個飯盒，用水量激增，令屋苑水壓降低，有法團委員坦言每晚開水煮飯都有困難；加上四川電建去年租了一個單位作中央廚房及飯堂，存放多罐石油氣，又疑將廚餘倒進下水道，可能引致消防及衛生隱患，最終四川電建與業主有租務糾紛才撤出單位，但其後又在第8座另闢單位作中央廚房。

凡此種種使居民相當不滿，現屆法團曾向四川電建反映意見，四川電建遂叮囑外勞不要四處走動及不要使用電梯，並在走廊貼告示，提醒工人守規矩。直到5月初，澄碧邨發生命案及爆竊案，當中涉及來歷不明的內地人，居民更擔心人身安全。有法團委員無奈道：「我連出門口都唔敢出。」法團遂以屋苑管理及保安為由，要求四川電建證實屬下工人身份，惟對方未有正面回應。法團唯有發通告宣布，拒絕讓外勞乘搭往來長洲的專船，不過該通告被一名叫周一凡的居民撕毀，結果要報警處理。周一凡認為外勞既是住客，法團沒有理由不允許他們搭船。

這位叫周一凡的居民，其實是澄碧邨上屆法團委員，本身任職地產中介，近年一直遊說其他業主將單位租予外勞。現屆法團委員及不少居民均指責他為求賺錢，「招惹」外勞入邨，但他卻認為對方對外勞存有偏見。

周一凡受訪時稱，6年前有工程公司要為外勞安排住宿，主動找他租屋，當時勞工處亦有派員審視單位，一切符合法例要求。此後他一直聯絡澄碧邨的業主，遊說他們將單位出租，他則擔任「二房東」，至今他已出租了近30個單位。周一凡強調，所有業主皆知道及願意將物業出租作外勞宿舍，並無欺騙及隱瞞。他續指，早前已向法團出示租約文件等，反指法團無權干涉業主及住客的關係；又直言只要業主同意住客租住單位，不需要再向法團及管理公司交代其他問題。

周一凡是澄碧邨上屆法團委員，他認為法團所為只是歧視外勞。（蔡正邦攝）

周一凡坦言，他在澄碧邨居住及擁有3個單位，也是屋苑的持分者，自己也將其中一個單位租予外勞。他承認：「人多咗，自然會多咗垃圾，多咗聲音，呢個我覺得都係很正常。」但不認為外勞到來帶來騷擾，更指治安問題應交警方調查再作定論，貿然指控外勞令治安變差，是不公道的說法。

周一凡強調，政府部門已多次巡查外勞居所，均無發現違規問題，如租客有違法事項，可報警處理。他解釋，四川電建的母企是國家企業，「佢係代表國家，如果令到國家蒙羞，佢哋比我們更麻煩」。周批評法團所作所為只是歧視，目的旨在趕走外勞，「（法團）只係歧視，其他借題發揮」。他認為公道自在人心：「呢個係一個中港兩地嘅文化差異，我只是想講，大家都係中國人，點解要歧視得咁厲害？人家四川外勞，只不過想養妻活兒。」又指外勞來港只為建設香港，並非搗亂。

有居民指，當局會入邨與法團及四川電建會面，嘗試了解各方需要。（蔡正邦攝）

兩派居民的想法南轅北轍，外勞又因有工程在身，仍要在澄碧邨居住，各方矛盾短時間內似乎無法化解。有居民指，環保署及勞工處等人員將會入邨，與法團及四川電建會面，嘗試了解各方需要。

據知，現時四川電建已為工人製作一些名牌，方便屋苑管理公司核實工人的身份，希望可以滿足法團的要求。有工人亦指，原來租約將於2025年到期，估計屆時石鼓洲焚化爐工程或將完工，或者到時事情才能夠圓滿解決。

勞工處回覆指，2019年及2023年分別批准130名及460名勞工為「綜合廢物管理設施第一期」工程工作，每名勞工的僱用期為12個月至24個月。發展局表示，之前在「補充勞工計劃」下獲批的輸入勞工配額會納入「建造業計劃」下配額總數，配額總數須受「建造業計劃」12,000個配額上限的限制。而環保署指，最後一批輸入勞工的合約期將於2026年第2季完結，承建商會按照工程進度及工程需要，適時及適當地調整輸入勞工的合約期。

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